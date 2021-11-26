ИТАЛЬЯНСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ИКП)

Итальянская коммунистическая партия (ИКП) — образована как Коммунистическая партия Италии (КПИ, Partito Comunista d’Italia) в январе 1921 на XVII съезде Итальянской социалистической партии (ИСП) , в результате отделения от ИСП левого крыла во главе с А. Бордигой и А. Грамши , что стало следствием раскола ИСП по вопросу принятия условий присоединения партии к Коммунистическому интернационалу .

После прихода к власти фашистов во главе с Б. Муссолини (1922) деятельность партии, как и других оппозиционных организаций, была запрещена в 1926, многие коммунисты подверглись репрессиям. В 1927 был создан Заграничный центр КПИ в Париже во главе с генеральным секретарем партии П. Тольятти, партия вела активную подпольную деятельность в Италии. В 1934 и 1937 заключены соглашения о единстве действий КПИ и ИСП, члены КПИ принимали участие в Гражданской войне в Испании 1936—1939 на стороне республиканцев. После падения режима Муссолини в 1943 и развертывания Сопротивления движения на территории Италии КПИ, изменив название на ИКП, стала играть в нем ведущую роль, свыше половины всех итальянских партизан составляли коммунисты. Вошла в Комитет национального освобождения .

В 1944—1947 члены ИКП входили в состав всех итальянских правительств. Активная борьба с фашизмом во время Второй мировой войны упрочила авторитет ИКП в послевоенной Италии: к концу войны численность членов ИКП составляла 1,7 млн человек, что делало ее самой многочисленной партией в Италии и крупнейшей компартией несоциалистических стран Европы. В 1946 заняла третье место на выборах в Учредительное собрание (после Христианско-демократической партии Италии и Итальянской социалистической партии пролетарского единства), в 1948 на выборах в первый республиканский парламент, выступив в союзе с ИСП в рамках Народно-демократического фронта, заняла 2-е место. В партийной системе так называемой Первой республики ИКП неизменно занимала 2-е место, при этом никогда не входила в правительство, оставаясь главной оппозиционной силой, что было обусловлено не только внутриполитическими, но и внешними обстоятельствами, в том числе «холодной войной» . В 1956, после ХХ съезда Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) и событий в Венгрии, произошел разрыв пакта о единстве действий с ИСП, численность ИКП сократилась. В 1968 ИКП не поддержала ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию. В 1970-е партия под руководством Э. Берлингуэра (секретарь ИКП в 1972—1984) придерживалась идеологии еврокоммунизма . В 1976—1979 в рамках политики национальной солидарности ИКП оказывала поддержку правительству христианских демократов. В 1980-е, после ввода советских войск в Афганистан, разорвала отношения с КПСС. С конца 1970-х электоральные позиции ИКП ухудшались, после распада СССР и в связи с кризисом партийной системы Первой республики на рубеже 1980—1990-х ИКП прекратила свое существование: большая часть партии поддержала предложение руководства о необходимости преобразований и сформировала демократическую партию левых сил (ДПЛС), меньшинство осталось на прежних, коммунистических позициях и создало партию Коммунистическое возрождение. ДПЛС (впоследствии Левые демократы) составляла костяк левоцентристской коалиции «Оливковое дерево», на основе которой в 2007 была создана Итальянская демократическая партия .

Лит.: Любин В. П. Социалисты в истории Италии: ИСП и ее наследники, 1892—2006. М., 2007; Григорьева И. В. Италия в ХХ веке. М., 2006; История Италии. В 3 т. Т. 3 / Отв. ред. С. И. Дорофеев. М., 1971.