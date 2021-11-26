ДЖЕНТИЛЕ, ДЖОВАННИ

Джентиле (ит. Gentile), Джованни (30.05.1875, Кастельветрано — 15.04.1944, Флоренция) — итальянский философ и государственный деятель, основатель философской системы актуализма (актуального идеализма).

Считается одним из теоретиков итальянского фашизма . Получил образование в Пизанском высшем педагогическом училище (1893—1897), где увлекся немецкой классической философией. В работе «Философия Маркса» (1899) трактует марксизм как прежде всего философское, а не экономическое учение, К. Маркса считает «врожденным идеалистом». Вместе с Б. Кроче в 1903—1922 издавал журнал «La Critica». С 1907 преподавал в университете Палермо, с 1914 — в Пизе, с 1917 — в Римском университете. В годы Первой мировой войны 1914—1918 стоял на позициях интервентизма (политика вмешательства в дела других государств), в связи с чем разошелся с Б. Кроче. В 1913 издает один из своих главных трудов «Реформа гегелевской диалектики». С 1922 — министр образования в первом правительстве Б. Муссолини , в 1923 провел школьную реформу. В 1925 опубликовал «Манифест фашистских интеллектуалов к интеллектуалам всех наций», в 1929 — книгу «Основы фашизма». С 1925 — директор Фашистского национального института культуры, в 1925—1928 — председатель совета по реформе конституции, в 1925—1929 — член Большого фашистского совета (БФС), во главе Института Джованни Треккани руководил публикацией «Итальянской энциклопедии». В 1943 после падения режима Муссолини переехал из Рима на север Италии, возглавил Итальянскую академию на территориях, контролируемых Сало республикой . Убит партизанами во Флоренции.

Соч.: Введение в философию. СПб., 2000.

Лит.: Григорьева И. В. Италия в ХХ веке. М., 2006; История Италии. В 3 т. Т. 3. / Отв. ред. С. И. Дорофеев. М., 1971; Romano S. Giovanni Gentile. La filosofia al potere, Milano, 1984; Idem. Giovanni Gentile, un filosofo al potere negli anni del regime. Milano, 2004; Sasso G. Le due Italie di Giovanni Gentile, Bologna, 1998; Turi G. Giovanni Gentile. Una biografia, Torino, 2006; Tarquini A. Il Gentile dei fascisti. Gentiliani e antigentiliani nel regime fascista, Bologna, 2009; Spanio D. Gentile, Roma, 2011.