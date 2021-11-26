БАДОЛЬО Пьетро

Итальянский военный и государственный деятель.

С 1890 — в итальянской армии, офицер артиллерии. Закончил военную академию в Турине. Участ­ник Итало-эфиопской (1895—1896) и Итало-турецкой (1911—1912) войн, ранен в битве при Адуа (1896). В Первую мировую войну занимал различные штабные и командные должности, отличился, спланировав и осуществив (август 1916) успешную операцию по захвату горы Саботино (Саботин) в ходе боев на р. Изонцо (позднее, уже в годы фашистской диктатуры получил от короля титул маркиза Саботино). В 1919—1921 и в 1925—1940 Б. — начальник Генерального штаба, маршал Италии (1926). В 1928—1934 — генерал-губернатор Ливии. Руководил итальянскими войсками в ходе Итало-эфиопской войны 1935—1936 , после победы в течение недолгого времени — вице-король Эфиопии.

Удостоен титула герцога Аддис-Абебского. В 1940 из-за разногласий с Б. Муссолини по вопросам подготовки и участия Италии во Второй мировой войне и после поражения итальянских войск в Греции ушел в отставку. После ареста Муссолини в 1943 — глава итальянского правительства, которое заключило перемирие с союзниками (сентябрь 1943) и объявило войну Германии (октябрь 1943). В апреле 1944 сформировал второе, коалиционное правительство с участием всех антифашистских партий. С июня 1944 — в отставке.

Автор статьи: Г. Е. Гиголаев.

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