АМЕНДОЛА ДЖОВАННИ

АМЕНДОЛА ДЖОВАННИ - итальянский политик, журналист, публицист.

В годы Первой мировой войны - сторонник вступления Италии в войну. Поступил в армию добровольцем, дослужился до чина капитана, был награжден. С 1921 года депутат парламента, лидер левого крыла Либеральной партии . В 1922 году - министр колоний в правительстве Л. Факта. После прихода фашистов к власти его сторонники объединились в «Конституционную оппозицию» (12 мест в Палате депутатов по итогам сфальсифицированных фашистами выборов 1924 года). Во время «кризиса Маттеотти» после парламентских выборов 1924 года Амендола - один из лидеров оппозиционного Авентинского блока . Выступал против нового режима на страницах газеты «Il Mondo». В июле 1925 года жестоко избит фашистами, напавшими на него на курорте Монтекатини. Скончался в эмиграции во Франции вследствие полученных в результате побоев травм.

Сочинения:

Opere di Giovanni Amendola, v. 1 Маттеотти 3, Milano — Napoli, 1951-1960;

Amendola, Giovanni. Carteggio, 1897–1909 // A cura di Elio d’Auria. Bari: Laterza, 1986;

Carteggio Croce — Amendola. // A cura di R. Petrici. Napoli: Istituto Italiano per gli studi storici, 1982.