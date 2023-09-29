Рём, Эрнст

Рём ( нем. Röhm) , Эрнст (Эрнст Юлиус Гюнтер) (28.11.1887, Мюнхен — 01.07.1934, там же) — командир штурмовых отрядов СА , нацист. Из семьи железнодорожного чиновника, на военной службе с 1906, во время Первой мировой вой­ны служил на Западном фронте, в 1916 получил звание капитана, был трижды тяжело ранен, неоднократно награжден. Участвовал в подавлении Баварской советской республики 1919 в составе фрайкора Ф. фон Эппа. В 1920 сблизился с А. Гитлером, вступил в Национал-­социалистическую рабочую партию Германии (НСДАП). В 1921 вернулся на военную службу, одновременно командовал военизированным подразделением «Имперский военный флаг», принявшим участие в «Пивном путче» в ноябре 1923. После подавления выступления Р. был уволен из армии, арестован и приговорен к заключению, однако вскоре был освобожден. Гитлер назначил Р. командиром СА, он увеличил численность штурмовиков с 2 до 30 тыс., требовал усиления роли СА, против чего выступил Гитлер, Р. в знак протеста покинул свой пост, в 1928 уехал военным инструктором в Боливию. В январе 1931 вернулся к командованию СА. После прихода к власти национал-социалистов призывал ко «второй революции», сделав СА (4,5 млн членов) основой новой армии, распустив рейхсвер. Это привело к конфликту с армией и с возглавляемой Г. Гиммлером СС. Был обвинен в подготовке заговора, арестован и убит 1 июля 1934 во время «ночи длинных ножей».

Лит. : Хёне Х. Чёрный орден СС. История охранных отрядов. М., 2003; Hancock E. Ernst Röhm. Hitler’s SA Chief of Staff. New York, 2008. А. Г. Матвеева.