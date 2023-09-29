Ра́венсбрюк

Ра́венсбрюк — специализированный женский концентрационный лагерь на территории нацистской Германии. Построен в 1938–1939 близ г. Фюрстенберг. Использовался в основном для принудительного труда заключенных на специально созданном предприятии «Общество для текстильного и кожевенного производства», а также в мастерских на территории лагеря. С 1943 труд заключенных стали использовать на военных заводах. Непригодные к труду женщины расстреливались или уничтожались в газовых камерах. По разным оценкам, в лагере скончались от 50 до 92 тыс. заключенных. 30 апреля 1945 оставшиеся в живых были освобождены Красной армией. В 1959 на части территории бывшего лагеря был создан мемориальный комплекс.

Лит .: Непобедимая сила слабых: концентрационный лагерь Равенсбрюк в памяти и судьбе бывших заключенных: сборник статей, воспоминаний и интервью. Воронеж, 2008; Аристов С. В. Жизнь вопреки: стратегии выживания в нацистском женском концлагере Равенсбрюк (1939–1945 гг.): исследования и свидетельства. М., 2018. И. А. Кукушкина.