ПИВНОЙ ПУТЧ
ПИВНОЙ ПУТЧ - попытка государственного переворота, предпринятая Адольфом Гитлером и его сторонниками в Мюнхене 8-9 ноября 1923 года.
В январе 1923 года французские и бельгийские войска вступили в Рурскую область (смотри Рурский конфликт 1922-1923 годов). Германское правительство, возглавляемое рейхсканцлером В. Куно, призвало население к «пассивному сопротивлению» оккупационным властям. Оккупация Рура привела к углублению экономического кризиса в Германии и дальнейшей поляризации политических сил. Ситуация ещё больше обострилась после того, как пришедший к власти коалиционный кабинет Г. Штреземана в сентябре 1923 года призвал прекратить «пассивное сопротивление».
Капитулянтская политика центрального правительства вызывала недовольство как правых, так и левых германских партий. В Баварии, где традиционно были сильны позиции сепаратистских сил, консервативный кабинет Г. фон Кара ввёл режим чрезвычайного положения, отказался выполнять распоряжения, поступавшие из Берлина, и объявил о подчинении себе всех армейских частей, расквартированных на баварской территории. Правительство Кара действовало в тесном контакте с добившейся в Баварии значительного влияния Национал-Социалистической Нмецкой Рабочей Партией (НСДАП). В среде баварских правых вынашивались планы свержения германского центрального правительства. Гитлер призывал с этой целью организовать поход на Берлин, подобно «походу на Рим» 1922 года итальянских фашистов. Вооружённое восстание в Гамбурге в конце октября 1923 года, возглавленное Коммунистической партией Германии, которое, как планировали его организаторы, должно было дать толчок новым революционным выступлениям по всей стране, способствовало консолидации правых сил, посчитавших необходимым в этих условиях поддержать центральное правительство. В Баварии кабинет Кара и военное командование отказались от идеи похода на Берлин. Это вызвало острое недовольство национал-социалистов, решивших взять власть в свои руки.
Вечером 8 ноября 1923 года в Мюнхене отряды СА (около 600 человек), вооружённые стрелковым оружием, незаметно окружили пивной зал «Бюргербройкеллер», в котором Кар, высшие военные и полицейские чины Баварии встречались со своими сторонниками. По условному знаку находившиеся в зале нацисты во главе с Гитлером выстрелами в воздух прервали заседание. Гитлер объявил собравшимся о начале в Германии «национальной революции», свержении кабинета Штреземана и образовании нового центральное правительства, в котором он отводил себе роль рейхсканцлера, а пост президента страны должен был занять генерал Э. Людендорф. Под угрозой применения оружия Гитлер вынудил Кара и членов его кабинета заявить о присоединении к «национальной революции». Однако в суматохе членам баварского правительства удалось покинуть зал. В тот же вечер кабинет Кара перебазировался из Мюнхена в город Регенсбург и по согласованию с центральным германским правительством и высшим военным командованием начал подготовку к подавлению нацистского мятежа. Утром 9 ноября 1923 года в центре Мюнхена по участникам возглавленного Гитлером и Людендорфом марша баварская полиция открыла огонь. В перестрелке погибли 16 нацистов и 4 полицейских, многие участники марша получили ранения (в том числе Г. Геринг), уцелевшие разбежались.
После подавления «Пивного путча» А. Гитлер, Э. Людендорф и ряд их сторонников были арестованы, деятельность НСДАП временно запрещена на территории всей Германии (партия продолжала действовать под другим названием). Суд оправдал Людендорфа. Гитлер был приговорён к 5 годам тюремного заключения с возможностью досрочного освобождения и помещён в крепость Ландсберг, где содержался в весьма комфортных условиях. В декабре 1924 года он вышел на свободу. За время нахождения в тюрьме Гитлер продиктовал отбывавшим вместе с ним наказание Р. Гессу и Э. Морису часть глав 1-го тома книги «Майн кампф» («Моя борьба»), ставшей программным документом национал-социализма.
«Пивной путч» обеспечил Гитлеру и НСДАП широкую известность в Германии и симпатии ультраправых сил за пределами Баварии. В то же время провал путча побудил НСДАП изменить тактику политической борьбы и отказаться на будущее от попыток силой захватить власть, убедил в необходимости завоевания массовой социальной базы, поддержки военных и крупного капитала.
После прихода НСДАП к власти в январе 1933 года годовщина «Пивного путча» ежегодно торжественно отмечалась нацистами в пивном зале «Бюргербройкеллер», где собирались ветераны партии. Во встречах принимал участие А. Гитлер. 8 ноября 1939 года «Бюргербройкеллер» взрывом самодельной бомбы, установленной немецким антифашистом Г.И. Эльзером с целью уничтожить Гитлера, был сильно повреждён. В результате теракта были убиты 8, ранены свыше 60 нацистов, Гитлер не пострадал. В 1940-1943 годах торжества по поводу годовщины «Пивного путча» проводились в другом мюнхенском пивном зале - «Лёвенбройкеллер», в 1944 году - в здании цирка «Кроне». Погибших во время «Пивного путча» сторонников Гитлера нацистская пропаганда объявила «мучениками» (Blutzeugen) и «героями движения», их останки были помещены в саркофаги, установленные в центре Мюнхена в двух так называемых Храмах чести (Ehrentempel; сооружены в 1935 году, снесены в 1947 году).
Источники:
Der Hitler-Putsch. Bayerische Dokumente zum 8./9. November 1923 / Hrsg. von E. Deuerlein. Stuttg., 1962;
Das Krisenjahr 1923: Militär und Innenpolitik 1922–1924 / Hrsg. von K.-D. Bracher. Düsseldorf, 1980.