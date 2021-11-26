ПАПЕН ФРАНЦ ФОН

ПАПЕН ФРАНЦ ФОН - германский государственный и политический деятель, дипломат.

Из се­мьи круп­но­го зем­ле­вла­дель­ца и со­ле­про­мыш­лен­ни­ка, при­над­ле­жал к ста­рин­но­му германскому ры­цар­ско­му ро­ду (отец Папена был дру­гом дет­ст­ва германского императора Виль­гель­ма II). С 1890 года про­хо­дил обу­че­ние в ка­дет­ской шко­ле, со­сто­ял в Па­же­ском кор­пу­се при императорском дво­ре, за­тем слу­жил в улан­ском пол­ку в Дюс­сель­дор­фе (вме­сте с К. фон Шлейхе­ром) и германском ген­шта­бе. С 1913 года германский во­енный ат­та­ше в США и Мек­си­ке. В январе 1916 года за шпио­наж и под­рыв­ную дея­тель­ность объ­яв­лен американским пра­ви­тель­ст­вом пер­со­ной нон гра­та и вы­слан из стра­ны. По воз­вра­ще­нии в Гер­ма­нию ко­ман­до­вал ба­таль­о­ном на западном фрон­те.

С 1917 года офи­цер шта­ба Э. фон Фаль­кен­хай­на на Ближ­нем Вос­то­ке, за­тем германский пред­ста­ви­тель при турецкой ар­мии, дей­ст­во­вав­шей в Па­лести­не. В этот пе­ри­од по­зна­ко­мил­ся с И. фон Риб­бен­тро­пом . В 1918 году вер­нул­ся на ро­ди­ну, вес­ной 1919 году в зва­нии под­пол­ков­ни­ка уво­лил­ся с во­енной служ­бы. В 1921-1932 годах депутат прусского ланд­та­га от ка­то­лического Цен­тра пар­тии, при­над­ле­жал к её кон­сер­ва­тив­но­му, мо­нар­хическому кры­лу.

В 1923 году при­об­рёл па­кет ак­ций главного пе­чат­но­го ор­га­на пар­тии газеты «Germania» и воз­гла­вил её на­блю­дательный со­вет. На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах в 1925 году в на­ру­ше­ние партийной дис­ци­п­ли­ны вёл аги­та­цию в поль­зу П. фон Гин­ден­бур­га, в ре­зуль­та­те че­го ут­ра­тил ав­то­ри­тет в пар­тии, но за­ру­чил­ся рас­по­ло­же­ни­ем Гин­ден­бур­га. 1.6.1932 года по ре­ко­мен­да­ции Шлейхе­ра на­зна­чен Гин­ден­бур­гом на долж­ность им­пер­ско­го канц­ле­ра вме­сто от­прав­лен­но­го в от­став­ку Г. Брю­нин­га. Сфор­ми­ро­вал не имев­шее под­держ­ки в рейхс­та­ге «пра­ви­тель­ст­во национальной кон­цен­тра­ции», ко­то­рое со­стоя­ло из кон­сер­ва­тив­ных пред­ста­ви­те­лей юн­кер­ст­ва и про­мыш­лен­ни­ков, вы­шел из Цен­тра пар­тии и ини­ции­ро­вал рос­пуск рейх­ста­га. 12.6.1932 года от­ме­нил за­прет на дея­тель­ность СС и СА в об­мен на обе­ща­ние А. Гит­ле­ра не пре­пят­ст­во­вать ра­бо­те «пра­ви­тель­ст­ва национальной кон­цен­тра­ции». 20.7.1932 года от­пра­вил в от­став­ку со­ци­ал-де­мо­кра­тическое пра­ви­тель­ст­во Прус­сии.

По­сле со­сто­яв­ших­ся 31.7.1932 года вы­бо­ров в рейхс­таг, по ре­зуль­та­там ко­то­рых На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­ская не­мец­кая ра­бо­чая пар­тия (НСДАП) ста­ла об­ла­да­тель­ни­цей са­мой боль­шой пар­ла­мент­ской фрак­ции, пред­ло­жил Гит­ле­ру пост ви­це-канц­ле­ра в сво­ём пра­ви­тель­ст­ве, од­на­ко по­лу­чил от­каз. В свя­зи с вы­не­се­ни­ем пра­ви­тель­ст­ву Папена 9.9.1932 года во­ту­ма не­до­ве­рия вновь ини­ции­ро­вал рос­пуск рейх­ста­га. Од­на­ко по­сле со­сто­яв­ших­ся 6.11.1932 года но­вых вы­бо­ров, фак­ти­че­ски не из­ме­нив­ших рас­ста­нов­ку сил в рейхс­та­ге, 17.11.1932 года по­дал в от­став­ку. В январе 1933 года в ка­че­ст­ве лич­но­го пред­ста­ви­те­ля Гин­ден­бур­га вёл пе­ре­го­во­ры с Гит­ле­ром об об­ра­зо­ва­нии на­цис­та­ми коа­лиции пра­ви­тель­ст­ва с другими пра­вы­ми пар­тия­ми, по­сле про­ва­ла пе­ре­го­во­ров вы­ска­зал­ся за на­зна­че­ние Гит­ле­ра им­пер­ским канц­ле­ром. 30.1.1933 года за­нял пост ви­це-канц­ле­ра в его ка­би­не­те. 20.7.1933 года от име­ни германского пра­ви­тель­ст­ва под­пи­сал кон­кор­дат с Ва­ти­ка­ном, оп­ре­де­ляв­ший ста­тус Рим­ско-ка­то­лической церк­ви в Гер­ма­нии.

В ус­ло­ви­ях ос­лаб­ле­ния сво­его влия­ния в пра­ви­тель­ст­ве Гит­ле­ра в ию­не 1934 года вы­сту­пил с кри­ти­кой по­ли­ти­ки на­ци­ст­ско­го ру­ко­во­дства. По­сле «но­чи длин­ных но­жей» по­дал в от­став­ку с по­ста ви­це-канц­ле­ра. С 28.7.1934 года по 4.2.1938 год специальный пред­ста­ви­тель германского пра­ви­тель­ст­ва (с 1936 года по­сол) в Ав­ст­рии. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке её ан­шлю­са.

В апреле 1939 года на­зна­чен германским по­слом в Тур­ции. До­бил­ся под­пи­са­ния 18.6.1940 года германо-турецкого до­го­во­ра о друж­бе, вся­че­ски про­ти­во­дей­ст­во­вал всту­п­ле­нию Тур­ции в вой­ну на сто­ро­не ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции. В феврале 1942 года советской раз­вед­кой бы­ла пред­при­ня­та по­пыт­ка по­ку­ше­ния на Папена, од­на­ко он ос­тал­ся жив. По­сле раз­ры­ва Тур­ци­ей ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний с Гер­ма­ни­ей в кон­це августа 1944 года ото­зван в Бер­лин, рас­смат­ри­вал­ся в ка­че­ст­ве кан­ди­да­та на долж­ность германского по­сла в Ва­ти­ка­не, од­на­ко на­зна­че­ние не со­стоя­лось. 10.4.1945 года аре­сто­ван американскими во­ен­ны­ми, в 1946 году пред­стал пе­ред су­дом Ме­ж­ду­народного во­енного три­бу­на­ла как один из глав­ных германских во­енных пре­ступ­ни­ков (смотреть Нюрн­берг­ские про­цес­сы 1945-1949 года ). Бла­го­да­ря за­ступ­ни­че­ст­ву Ва­ти­ка­на и по­зи­ции, за­ня­той судь­я­ми от западных со­юз­нических дер­жав, Папен был оп­рав­дан. Од­на­ко уже в феврале 1947 года в рам­ках ме­ро­прия­тий по де­на­ци­фи­ка­ции при­го­во­рён германским су­дом к 8 го­дам ис­пра­вительных ра­бот с кон­фи­ска­ци­ей иму­ще­ст­ва. В 1949 году до­сроч­но ос­во­бо­ж­дён, вос­ста­нов­лен в пра­вах с воз­вра­том изъ­я­той соб­ст­вен­но­сти. По­пыт­ки Папена в по­сле­дую­щие го­ды вер­нуть­ся в по­ли­ти­ку не увен­ча­лись ус­пе­хом.

Ос­та­ток жиз­ни про­вёл в зам­ке Бен­цен­хо­фен, за­ни­ма­ясь на­пи­са­ни­ем ме­муа­ров и по­ли­тической пуб­ли­ци­сти­кой.

Сочинения:

Der Wahrheit eine Gasse. Münch., 1952;

Europa, was nun?: Betrachtungen zur Politik der Westmächte. Gött., 1954;

Vom Scheitern einer Demokratie: 1930-1933. Mainz, 1968;

Ви­це-канц­лер Третье­го рей­ха: вос­по­ми­на­ния по­ли­ти­че­ско­го дея­те­ля гит­ле­ров­ской Гер­ма­нии. 1933-1947. М., 2005.