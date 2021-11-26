ОСЕЦКИЙ КАРЛ ФОН
ОСЕЦКИЙ КАРЛ ФОН (Осицкий (нем. Ossietzky)) - немецкий публицист, издатель, общественный деятель.
Отец Осецкого - польский католик, мелкий торговец, мать - немка-лютеранка; с 1898 года воспитывался отчимом, активистом Социал-демократической партии Германии. В 1907-1914 годах и 1919 году работал помощником писаря в гамбургском суде; с 1911 года публиковался в печатном органе Демократического объединения - газете «Das freie Volk». В 1916 году призван в армию, воевал во Франции. В 1919-1920 годах секретарь Немецкого общества мира, один из инициаторов создания радикального пацифистского движения «Нет новой войне!» («Nie wieder Krieg!»), в последующие годы активно сотрудничал с Лигой за права человека. С 1920 года регулярно выступал с политическими статьями в демократической периодике. В 1922-1924 годах ответственный редактор социал-демократической газеты «Volks-Zeitung». В 1924 году принял участие в создании Республиканской партии (распущена в том же году). В 1927-1933 годах главный редактор журнала «Weltb ̈uhne», ставшего наиболее влиятельным внепартийным политическим органом, отражавшим взгляды леволиберальной интеллигенции. Неоднократно привлекался к суду за антиправительственные статьи. Арестован национал-социалистами в ночь с 27 на 28.2.1933 года (ночь поджога рейхстага); в 1933-1936 годах содержался в концлагерях Зонненбург и Эстервеген, подвергался издевательствам, заболел туберкулёзом. После ареста Осецкого развернулась широкая международная кампания за его освобождение и присуждение ему Нобелевской премии мира. В тяжёлом состоянии Осецкий в мае 1936 года переведён в больницу полицейского управления Берлина; в ноябре 1936 года было официально объявлено о его освобождении. После присуждения в ноябре 1936 года Нобелевской премии мира отклонил настоятельные просьбы властей, в том числе лично Г. Геринга, отказаться от премии, но не смог лично участвовать в торжественной церемонии в Осло. Остаток жизни провёл под надзором гестапо в туберкулёзном отделении берлинской больницы Нордэнд.
Осецкий - автор многочисленных статей, связанных с журналистским расследованием нарушений Версальского мирного договора 1919 года правительством Веймарской республики. Широкий резонанс имела критика Осецкого немецкой военной юстиции: «Эрфуртский приговор» («Das Erfurter Urteil», 1913); внешней политики Германии: «Запломбированный вагон» («Der plombierte Wagen», 1925); правительственного шовинизма: «Бойкотированное отечество» («Das boykottierte Vaterland», 1925). Стиль Осецкого, отмеченный лаконизмом, острой полемичностью и сарказмом, развивает традиции политической прозы Г. Гейне и Ф. Меринга. Среди других произведений: театральная и литературная критика; стихи.
Имя Осецкого носит Ольденбургский университет, гимназии в Берлине, Гамбурге и Бонне, Государственная и университетская библиотеки в Гамбурге, улицы в Берлине и других германских городах. Медаль Осецкого с 1962 года является главной наградой Международной лиги за права человека, одноименная медаль в 1963-1989 годах была также наградой Совета мира ГДР. С 1984 года городской совет города Ольденбург присуждает премию имени Осецкого в области современной истории и политики.