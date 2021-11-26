ОСЕЦКИЙ КАРЛ ФОН

ОСЕЦКИЙ КАРЛ ФОН (Осицкий (нем. Ossietzky)) - немецкий публицист, издатель, общественный деятель.

Отец Осецкого - польский ка­то­лик, мел­кий тор­го­вец, мать - нем­ка-лю­те­ран­ка; с 1898 года вос­пи­ты­вал­ся от­чи­мом, ак­ти­ви­стом Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Гер­ма­нии. В 1907-1914 годах и 1919 году ра­бо­тал по­мощ­ни­ком пи­са­ря в гам­бург­ском су­де; с 1911 года пуб­ли­ко­вал­ся в пе­чат­ном ор­га­не Де­мо­кра­тического объ­е­ди­не­ния - газете «Das freie Volk». В 1916 году при­зван в ар­мию, вое­вал во Фран­ции . В 1919-1920 годах сек­ре­тарь Немецкого общества ми­ра, один из ини­циа­то­ров соз­да­ния ра­ди­каль­но­го па­ци­фи­ст­ско­го дви­же­ния «Нет но­вой вой­не!» («Nie wieder Krieg!»), в по­сле­дую­щие го­ды ак­тив­но со­труд­ни­чал с Ли­гой за пра­ва че­ло­ве­ка. С 1920 года ре­гу­ляр­но вы­сту­пал с по­ли­тическими стать­я­ми в де­мо­кра­тической пе­рио­дике. В 1922-1924 годах от­ветственный ре­дак­тор со­ци­ал-де­мо­кра­тической газеты «Volks-Zeitung». В 1924 году при­нял уча­стие в соз­да­нии Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии (рас­пу­ще­на в том же го­ду). В 1927-1933 годах главный ре­дак­тор журнала «Welt­b ̈uhne», став­ше­го наи­бо­лее влия­тель­ным вне­пар­тий­ным по­ли­тическим ор­га­ном, от­ра­жав­шим взгля­ды ле­во­ли­бе­раль­ной ин­тел­ли­ген­ции. Не­од­но­крат­но при­вле­кал­ся к су­ду за ан­ти­пра­ви­тель­ст­вен­ные ста­тьи. Аре­сто­ван на­цио­нал-со­циа­ли­ста­ми в ночь с 27 на 28.2.1933 года (ночь под­жо­га рейхс­та­га); в 1933-1936 годах со­дер­жал­ся в конц­ла­ге­рях Зон­нен­бург и Эс­тер­ве­ген, под­вер­гал­ся из­де­ва­тель­ст­вам, за­бо­лел ту­бер­ку­лё­зом. По­сле аре­ста Осецкого раз­вер­ну­лась ши­ро­кая ме­ж­ду­народная кам­па­ния за его ос­во­бо­ж­де­ние и при­су­ж­де­ние ему Но­бе­лев­ской премии ми­ра. В тя­жё­лом со­стоя­нии Осецкий в мае 1936 года пе­ре­ве­дён в боль­ни­цу по­ли­цей­ско­го управ­ле­ния Бер­ли­на; в но­яб­ре 1936 года бы­ло офи­ци­аль­но объ­яв­ле­но о его ос­во­бо­ж­де­нии. По­сле при­су­ж­де­ния в ноябре 1936 года Но­бе­лев­ской премии ми­ра от­кло­нил на­стоя­тель­ные прось­бы вла­стей, в том числе лич­но Г. Ге­рин­га, от­ка­зать­ся от пре­мии, но не смог лич­но уча­ст­вовать в тор­жественной це­ре­мо­нии в Ос­ло . Ос­та­ток жиз­ни про­вёл под над­зо­ром гес­та­по в ту­бер­ку­лёз­ном от­де­ле­нии бер­лин­ской боль­ни­цы Нор­дэнд.

Осецкий - ав­тор мно­го­численных ста­тей, свя­зан­ных с жур­на­ли­ст­ским рас­сле­до­ва­ни­ем на­ру­ше­ний Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 года пра­ви­тель­ст­вом Вей­мар­ской рес­пуб­ли­ки. Ши­ро­кий ре­зо­нанс име­ла кри­ти­ка Осецкого немецкой во­енной юс­ти­ции: «Эр­фурт­ский при­го­вор» («Das Erfurter Urteil», 1913); внеш­ней по­ли­ти­ки Гер­ма­нии: «За­плом­би­ро­ван­ный ва­гон» («Der plom­bierte Wagen», 1925); пра­ви­тельственного шо­ви­низ­ма: «Бой­ко­ти­ро­ван­ное оте­че­ст­во» («Das boykottierte Vaterland», 1925). Стиль Осецкого, от­ме­чен­ный ла­ко­низ­мом, ост­рой по­ле­мич­но­стью и сар­каз­мом, раз­ви­ва­ет тра­ди­ции по­ли­тической про­зы Г. Гей­не и Ф. Ме­рин­га. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: те­ат­раль­ная и литературная кри­ти­ка; сти­хи.

Имя Осецкого но­сит Оль­ден­бург­ский университет, гим­на­зии в Бер­ли­не, Гам­бур­ге и Бон­не, Государственная и уни­вер­си­тет­ская библиотеки в Гам­бур­ге, ули­цы в Бер­ли­не и других германских го­ро­дах. Ме­даль Осецкого с 1962 года яв­ля­ет­ся главной на­гра­дой Ме­ж­ду­народной ли­ги за пра­ва че­ло­ве­ка, од­но­именная ме­даль в 1963-1989 годах бы­ла так­же на­гра­дой Со­ве­та ми­ра ГДР. С 1984 года городской со­вет города Оль­ден­бург при­су­ж­да­ет пре­мию имени Осец­ко­го в об­лас­ти современной ис­то­рии и по­ли­ти­ки.