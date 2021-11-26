НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ

НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ - экстремистское немецкое националистическое движение в Германии в 1919-1945 годах. Возглавлялось с 1920 года Национал-социалистической немецкой рабочей партией под руководством А. Гит­ле­ра, опо­ры на­ци­ст­ско­го ре­жи­ма в Гер­ма­нии в 1933-1945 годах.

Не­ред­ко трак­ту­ет­ся как ра­ди­каль­ная фор­ма фа­шиз­ма.

Ис­то­ки идео­ло­гии национал-социализма в ло­зун­гах и ми­ро­воз­зренческих цен­но­стях, ко­то­рые с конца XIX века по­лу­чи­ли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние сре­ди нем­цев в Гер­ма­нии и эт­нических нем­цев (т. н. фольк­сдой­че) за ру­бе­жом (смотрите Пан­гер­ма­низм): за­вое­ва­ние «жиз­нен­но­го про­стран­ст­ва» для немецкой на­ции и обес­пе­че­ние ми­ро­во­го гос­под­ства Гер­ма­нии; кон­со­ли­да­ция немецкого на­ро­да на ос­но­ве клас­со­во­го ми­ра и от­ка­за от по­сту­ла­тов ин­тер­на­цио­наль­но­го (мар­кси­ст­ско­го) со­циа­лиз­ма как од­на из важ­ней­ших пред­по­сы­лок пе­ре­хо­да к си­ло­вой по­ли­ти­ке во­вне; очи­ще­ние немецкого об­ще­ст­ва и государственного ап­па­ра­та Гер­ма­нии от чу­ж­дых в ра­со­вом и эт­ническом от­но­ше­нии и вра­ж­деб­ных нем­цам эле­мен­тов.

Глу­бо­кие по­тря­се­ния, вы­зван­ные Первой ми­ро­вой вой­ной , Ок­тябрь­ской ре­во­лю­ци­ей 1917 года в Рос­сии, Но­ябрь­ской ре­во­лю­ци­ей 1918 года в Гер­ма­нии, Вер­саль­ским мир­ным до­го­во­ром 1919 года, по­сле­во­ен­ной раз­ру­хой и пр. уси­ли­ли на­ционали­стические и ав­то­ри­тар­ные на­строе­ния сре­ди нем­цев, при­ве­ли к фор­ми­ро­ва­нию кон­крет­но­го об­раза «вра­га на­ции», ка­ко­вым бы­ло объ­яв­ле­но «ми­ро­вое ев­рей­ст­во», опи­раю­щее­ся на «ка­пи­та­ли­стическую плу­то­кра­тию» и/или мар­кси­ст­ские и де­мо­кра­тические пар­тии и стре­мя­щее­ся к ус­та­нов­лению сво­его пла­не­тар­но­го гос­под­ства. На­цио­нал-со­циа­ли­стическое ми­ро­воз­зре­ние, по­лу­чив­шее от­ра­же­ние в про­грамм­ном до­ку­мен­те «25 пунк­тов» (1920 год), со­з­дан­ном при уча­стии А. Гит­ле­ра , а за­тем в его кни­гах «Моя борь­ба» («Mein Kampf», 1924 год; 2-я часть - «Zweites Buch», 1928 год), не пред­став­ля­ло со­бой де­таль­но раз­ра­бо­тан­но­го, сво­бод­но­го от про­ти­во­ре­чий «уче­ния».

Центральное ме­сто в нём за­ни­мал ра­ди­каль­ный, рас­про­стра­няе­мый на все сфе­ры че­ло­ве­че­ской жиз­не­дея­тель­но­сти и обос­но­ван­ный с по­зи­ций ра­со­вой тео­рии ан­ти­се­ми­тизм, ко­то­рый при­зы­вал к борь­бе про­тив мар­ксиз­ма, боль­ше­виз­ма, па­ци­физ­ма, ли­бе­ра­лиз­ма и де­мо­кра­тии, объ­яв­ляе­мых фор­ма­ми про­яв­ле­ния и ин­ст­ру­мен­та­ми реа­ли­за­ции ин­те­ре­сов «ми­ро­во­го ев­рей­ст­ва». Национал-социализм трак­то­вал ис­то­рию как не­пре­рыв­ную борь­бу на­ро­дов за вы­жи­ва­ние, за­щи­ту и рас­ши­ре­ние не­об­хо­ди­мо­го им «жиз­нен­но­го про­стран­ст­ва». Ко­неч­ным ре­зуль­та­том этой борь­бы долж­но быть ус­та­нов­ле­ние ми­ро­во­го гос­под­ства со­хра­нив­ших «ра­со­вую чис­то­ту» и по­то­му пре­вос­хо­дя­щих др. на­ро­ды в био­ло­гическом от­но­ше­нии арий­цев - нем­цев и род­ст­вен­ных им германских на­ро­дов.

Вой­на рас­смат­ри­ва­лась национал-социализмом как ес­те­ст­вен­ное со­стоя­ние че­ло­ве­че­ст­ва, за­кон­ное и, в ко­неч­ном счё­те, един­ст­вен­но воз­мож­ное сред­ст­во ут­вер­жде­ния ми­ро­во­го ли­дер­ст­ва «на­ро­да-гос­по­ди­на». За­ло­гом по­бе­ды в этой борь­бе объ­яв­ля­лись кон­со­ли­да­ция немецкой на­ции под ру­ко­во­дством её во­ж­дя - «фю­ре­ра», очи­ще­ние на­ции от «ра­со­во чу­ж­дых» и «не­пол­но­цен­ных» эле­мен­тов и ук­ре­п­ле­ние её «фи­зического здо­ро­вья». Под­роб­но о по­ли­тической прак­ти­ке национал-социализма смотрите в статье Гер­ма­ния (раз­дел Ис­то­ри­че­ский очерк).

Литературу смотрите при статье На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­ская не­мец­кая ра­бо­чая пар­тия.

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