Национа́л-социалисти́ческая рабо́чая па́ртия Герма́нии

Национа́л-социалисти́ческая рабо́чая па́ртия Герма́нии ( нем. Nationalsozialistische Deutsche ­Arbeiterpartei, НСДАП) — праворадикальная, ульт­ранационалистическая партия в Германии в 1920–1945, политический носитель идеологии национал-­социализма . Возникла как Немецкая рабочая партия в январе 1919 (руководитель — А. Дрекслер), 24 февраля 1920 была переименована в НСДАП. 1 января 1920 официальной программой партии стали «25 пунктов», в которой содержались требования объединения всех немцев в «Великую Германию», отмены Версальского мирного договора 1919 , исключительного положения лиц немецкой национальности в государстве. С целью привлечения широких масс в программе присутствовали и социальные идеи. Центральный орган НСДАП — газета «Völkischer Beobachter». 29 июля 1921 первым председателем партии был избран А. Гитлер . После «Пивного путча» запрещена, в 1925 восстановлена. До 1932 в своей борьбе за власть использовала как легальные (участие в выборах), так и уличные методы борьбы с участием военизированных штурмовых отрядов СА и охранных отрядов СС. Численность партии непрерывно росла: 27 тыс. в 1925, 686 тыс. в 1932, в мае 1933 — 2,5 млн, к 1945 — до 8,5 млн человек. По результатам выборов 1930 получила 107 мест в рейхстаге, в 1932 — 230. НСДАП умело применяла популистские методы агитации, организовывала митинги, демонстрации и пр. Реальную возможность стать правящей НСДАП получила в условиях мирового экономического кризиса 1929–1933, широкие массы увидели в НСДАП единственную партию, способную освободить Германию от «оков Версальского мирного договора 1919», вернуть стране национальное достоинство и остановить частую смену правительств. Сложившаяся практика внепарламентского назначения «президиальных» кабинетов позволила президенту П. фон Гинденбургу назначить А. Гитлера рейхсканцлером (30 января 1933), что сделало НСДАП правящей, а с июля 1933 — единственной легальной партией Германии, основой государственной структуры страны. Закон «Об обеспечении единства партии и государства» 31 декабря 1933 объявлял НСДАП «носительницей немецкой государственной мысли», в политическом отношении она превалировала над государственными органами. Летом 1934 в результате «Ночи длинных ножей» была устранена потенциальная левая оппозиция во главе с Э. Рёмом внутри НСДАП. Организационно строилась по территориальному принципу и имела иерархическую структуру с «фюрером» во главе. Запрещена законом № 2 Контрольного совета союзников 10 октября 1945. На Нюрнбергском процессе в октябре 1946 признана преступной организацией.

Лит. : Akten der Partei-­Kanzlei der NSDAP: Rekonstruktion eines verlorengegangenen Bestandes: Mikrofiches. München–Wien–London, 1983; Кольга Г. И., Аникеев А. А., Пуховская Н. Е . НСДАП: идеология, структура и функции. Ставрополь, 2000; Rösch M. Die Münchner NSDAP 1925–1933. Eine Untersuchung zur inneren Struktur der NSDAP in der Weimarer Republik. München, 2002; Pätzold K., Weißbecker M. Geschichte der NSDAP. 1920–1945. Köln, 2002; Гейден К. Путь НСДАП. История германского фашизма. М., 2018. И. А. Кукушкина .