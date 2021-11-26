МАУТХАУЗЕН

МАУТХАУЗЕН - нацистский концентрационный лагерь .

Соз­дан в июле - ав­гу­сте 1938 года в 4 км от города Ма­ут­хау­зен (Ав­ст­рия) в ка­че­ст­ве фи­лиа­ла конц­ла­ге­ря Да­хау . С мар­та 1939 года са­мо­сто­ятельный ла­герь.

Пер­во­на­чаль­но пред­на­зна­чал­ся для со­дер­жа­ния уго­лов­ных пре­ступ­ни­ков, го­мо­сек­суа­ли­стов, лиц, объ­яв­лен­ных «ра­со­во не­пол­но­цен­ны­ми». Их труд ис­поль­зо­вал­ся ком­па­ни­ей «Deutsche Erd- und Steinwerke, GmbH» (DESt), ор­га­ни­зо­ван­ной СС в апреле 1938 года. Пре­об­ра­зо­ван в ла­герь для по­ли­тических за­клю­чён­ных 08.05.1939 года, с на­ча­лом Второй ми­ро­вой вой­ны в лагере со­дер­жа­лись так­же во­ен­но­плен­ные.

Имел ста­тус ла­ге­ря смер­ти, на­счи­ты­вал от 49 до 52 фи­лиа­лов (внеш­них ла­ге­рей), круп­ней­ши­ми из ко­то­рых бы­ли Гу­зен (с 1940 года) и Мельк (с 1944 года). С 1943 года труд боль­шин­ст­ва уз­ни­ков ис­поль­зо­вал­ся на германских во­енных пред­при­яти­ях. С вес­ны 1942 года унич­то­же­ние уз­ни­ков Маутхаузена про­из­во­ди­лось в га­зо­вых ка­ме­рах. Все­го за го­ды су­ще­ст­во­ва­ния Маутхаузена че­рез не­го про­шли, по различным дан­ным, от поч­ти 200 тысяч человек до 335 тысяч человек из раз­ных стран, из ко­то­рых свыше 8 тысяч со­став­ля­ли жен­щи­ны.

Толь­ко по со­хра­нив­шим­ся ла­гер­ным до­ку­мен­там, в Маутхаузене бы­ли унич­то­же­ны свыше 122 тысяч человек (из них бо­лее 32 тысяч советских гра­ж­дан). В Маутхаузене дей­ст­во­ва­ла под­поль­ная ор­га­ни­за­ция Со­про­тив­ле­ния во гла­ве с ин­тер­национальным ла­гер­ным ко­ми­те­том. В ночь на 02.02.1945 года из Маутхаузена со­вер­ши­ли по­бег свыше 500 советских во­ен­но­плен­ных (поч­ти все бы­ли пой­ма­ны и унич­то­же­ны).

Ос­во­бо­ж­дён 05-07.05.1945 года 3-й ар­ми­ей США. В 1946-1947 годах в Маутхаузене рас­по­ла­гал­ся советский ла­герь для ин­тер­ни­ро­ван­ных и ка­зар­мы советского во­енного кон­тин­ген­та, 20.06.1947 года пе­ре­дан австрийским вла­стям. В 1948-1950 годах на тер­ри­то­рии Маутхаузена бы­ло ус­та­нов­ле­но 20 национальных па­мят­ни­ков, в т. ч. за­му­чен­но­му здесь в феврале 1945 года Д. М. Кар­бы­ше­ву (1948 год). В 1949 году на­ча­лось строи­тель­ст­во ме­мо­ри­аль­но­го ком­плек­са, в 1970 году от­крыт му­зей. Во мно­гих стра­нах, в т. ч. в Рос­сии, дей­ст­ву­ют ко­ми­те­ты бывших уз­ни­ков Ма­ут­хау­зе­на.

Исторические источники:

СС в дей­ст­вии. До­ку­мен­ты о пре­сту­п­ле­ни­ях СС. М., 1960.

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