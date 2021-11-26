КЕЙТЕЛЬ ВИЛЬГЕЛЬМ
КЕЙТЕЛЬ ВИЛЬГЕЛЬМ - германский военачальник, военный преступник.
Из юнкерской семьи. С 1901 года на службе в армии, участник 1-й мировой войны, был тяжело ранен. С 1919 года на инструкторских и командных должностях в кавалерийских и артиллерийских частях рейхсвера. В 1929-1933 годах руководитель ведомства в управлении германских сухопутных сил, участвовал в разработке планов увеличения численности германской армии.
После прихода к власти в Германии А. Гитлера сблизился с нацистами (в Национал-социалистической немецкой рабочей партии не состоял) и начал быстро продвигаться по службе. 01.03.1934 года Кейтелю присвоено звание генерал-майора, назначен командиром дивизии. С 01.10.1935 года начальник ведомства вооруженных сил в Военном министерстве Германии (01.01.1936 года присвоено звание генерал-лейтенанта, 01.08.1937 года - генерала артиллерии, 10.11.1938 года - генерал-полковника). С 04.02.1938 года по 08.05.1945 года начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами. 19.07.1940 года произведён в генерал-фельдмаршалы.
Был безгранично предан Гитлеру, считал его выдающимся полководцем и неукоснительно выполнял все его распоряжения. Принимал непосредственное участие в разработке и осуществлении захватнических планов нацистской Германии накануне и в годы 2-й мировой войны.
Подписал преступные директивы об уничтожении военнопленных (в том числе перед нападением Германии на СССР - так называемый приказ о комиссарах), гражданского населения в оккупированных странах и др. Принимал участие в подавлении Заговора 20 июля 1944 года, входил в состав суда над заговорщиками. 08.05.1945 года от имени Дёница правительства подписал Акт о капитуляции Германии. 13.05.1945 года арестован в городе Фленсбург британскими оккупационными властями и передан в распоряжение Международного военного трибунала.
На Нюрнбергском процессе единственный обвиняемый, полностью признавший свою вину. 01.10.1946 года приговорён к смертной казни как один из главных военных преступников. Просьба Кейтеля заменить ему, как солдату, повешение расстрелом была отклонена.
Сочинения:
Mein Leben – Pflichterfüllung bis zum Untergang: Hitlers Generalfeldmarschall und Chef des Oberkommandos der Wehrmacht in Selbstzeugnissen / Hrsg. von W. Maser. B., 1998.