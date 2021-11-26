Гитлер

Ги`тлер (нем. Hitler), Адольф (20.04.1889, Браунау — 30.04.1945, Берлин) — основоположник и лидер германского национал-социализма, вождь (фюрер) Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП, 1921—1945), создатель тоталитарной диктатуры, рейхсканцлер (1933—1945) и фюрер (1934—1945) Германии, верховный главнокомандующий вооруженными силами Германии в 1941—1945, военный преступник, избежавший приговора на Нюрнбергском процессе только вследствие своей смерти. Из семьи таможенного чиновника, окончил школу, не сдав выпускных экзаменов. В 1907 переехал в Вену, где дважды безуспешно пытался поступить в Школу искусств, посещал публичные лекции, занимался самообразованием, попал под сильное влияние идей пангерманизма, ярого антисемитизма, стал убежденным врагом марксизма и либерализма. В 1913 во избежание призыва в австро-венгерскую армию переехал в Мюнхен, в августе 1914 добровольно вступил в баварскую армию, в декабре награжден Железным крестом II класса, в 1916 тяжело ранен на Западном фронте, в 1917 вернулся в часть, в августе 1918 награжден Железным крестом I класса, пострадал от отравляющих газов, что оказало на него большое влияние и толкнуло к карьере политика . В 1918 вернулся в Мюнхен, проводил агитацию среди немцев, возвращавшихся из плена в Германию. В 1919 вступил в Немецкую рабочую партию, вскоре переименованную в Национал-социалистическую рабочую партию Германии (НСДАП), в 1920 участвовал в написании политической программы НСДАП, уволился из рейхсвера и посвятил себя партийной работе. В 1921 возглавил НСДАП, на чрезвычайном собрании партии был наделен диктаторскими полномочиями. В 1923 — один из главных организаторов Пивного путча в Мюнхене, провал которого привел к запрету НСДАП и аресту Г., Э. Рема и Э. Людендорфа. На процессе, который Г. использовал для пропаганды своих антиреспубликанских взглядов, обвинен в государственной измене и приговорен к 5 годам заключения, однако уже через 9 месяцев выпущен на свободу. В тюрьме написал 1-й том своей программной книги «Майн кампф». В 1925 воссоздал НСДАП, по собственной инициативе вышел из австрийского граждан­ства. В 1927 Г. запретили публичные выступления (запрет сняли в 1928). В 1931 президент Германии П. фон Гинденбург впервые пригласил Г. для личной беседы, на следующий день был создан антиреспубликанский Гарцбургский фронт, объединивший НСДАП, Немецкую национальную народную партию (НННП), Пангерманский союз и Стальной шлем. В январе 1932 Г. установил связи с представителями крупной герман-ской промышленности, получил германское гражданство , в 1-м туре президентских выборов в марте получил около 30 % голосов, в апреле во 2-м туре проиграл П. Гинденбургу, набрав около 37 %. На парламентских выборах, состоявшихся 31 июля, НСДАП набрала 37,8 % голосов, став крупнейшей фракцией в рейхстаге; Г. потребовал у президента назначить его имперским канцлером, однако не получил желаемого. В ноябре на новых выборах партия потеряла около 2 млн голосов, но осталась крупнейшей фракцией. В декабре того же года Г. Штрассер вследствие конфликта с Г. отказался от всех постов в НСДАП, что сделало Г. практически единоличным лидером партии. Переговоры с различными политическими деятелями Веймарской республики в начале января 1933 привели к назначению Г. 30 января рейхсканцлером и формированию консервативно-националистического правительства, в которое кроме Г. вошли еще два представителя НСДАП — Г. Геринг и В. Фрик. В феврале в результате нацистской провокации, связанной с поджогом рейхстага, была запрещена Коммунистическая партия Германии (КПГ), а Г. подготовил два декрета, незамедлительно подписанных Гинденбургом: «О защите народа и государства» и «Против предательства немецкого народа и происков изменников родины», которые уничтожали основные демократические свободы и делали возможным заключение в концентрационные лагеря без суда , следствия и на неопределенный срок («защитный арест»). На мартовских выборах НСДАП не удалось получить абсолютное большинство голосов (43,9 %), такого большинства удалось добиться, запретив КПГ и аннулировав полученные ею мандаты (81). 24 марта рейхстаг за исключением представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) одобрил принятие Закона о чрезвычайных полномочиях, который предоставил правительству во главе с рейхсканцлером право издавать государственные законы (прежде — исключительная прерогатива рейхстага), легитимизировав при этом возможное несоответствие этих законов конституции. В 1934 во время «Ночи длинных ножей» расправился с возможными противниками внутри НСДАП — штурмовыми отрядами СА и их вождем Э. Ремом, что позволило Г. окончательно консолидировать партию. В августе 1934 после смерти президента Гинденбурга объединил должности канцлера и президента, затем упразднил должность президента и стал именоваться «фюрером и рейхс­канцлером», принял на себя командование вермахтом, окончательно взяв в свои руки всю полноту власти. В марте 1936 войска вермахта заняли Рейнскую демилитаризованную зону. В 1936—1937 путем заключения Антикоминтерновского пакта с Японией и договора с Италией сформировал Ось Берлин—Рим—Токио, обеспечив внешнеполитическую поддержку дальнейшим действиям Германии на международной арене, начал перевооружение армии с целью в течение двух лет подготовить ее к войне. В 1938 инициировал ан- шлюс Австрии, заключил Мюнхенские соглашения с западными дер­жавами, в результате чего отторг Судетскую область от Чехословакии, подготовив ее дальнейший разгром. По приказу Г. начавшийся еще в 1935 Холокост перешел в стадию физического уничтожения евреев (см. «Хрустальная ночь»). В 1939 захватил Чехословакию, потребовал от Польши передачи Германии Данцигского коридора, начал активную военную подготовку. В августе был заключен Советско-германский пакт о ненападении, имевший секретные статьи по разграничению сфер влияния в Прибалтике, Зап. Украине и Зап. Белоруссии. 1 сентября 1939 нападением на Польшу развязал Вторую мировую войну, в декабре 1940 подписал план Барбаросса. 22 июня 1941 вермахт напал на СССР, Г. заявлял, что война на Востоке имеет целью полное уничтожение Советского Союза. В 1942 одобрил программу «окончательного решения еврейского вопроса» — физического уничтожения евреев. В 1943 после поражения вермахта под Сталинградом и наступившего перелома в ходе Второй мировой войны нарастало недовольство Г. среди германских военных, что привело к неудавшемуся покушению на него А. фон Штауффенберга (см. Заговор 20 июля 1944). 30 января 1945 в последний раз выступил по радио, призывая к тотальной войне. 29 апреля подписал политическое завещание , в котором исключил из партии и снял со всех постов Г. Геринга и Г. Гиммлера за сепаратные переговоры с врагом и назначил своим преемником на посту рейхспрезидента гросс-адмирала К. Дёница, на посту рейхсканцлера — Й. Геббельса, на следующий день покончил жизнь самоубийством вместе с женой. Г. несет персональную ответственность за все преступления как против немецкого народа, так и против народов всех постарадавших от германской агрессии стран. Лит.: Галкин А. А. Германский фашизм. М., 1967; Фест И. Гитлер. Биография. М., 2009; Ширер У. Взлет и падение рейха. М., 2009. Т. 1—2; Штайнерт М. Гитлер. М., 2010; Hitler und die Deutschen. Volksgemeinschaft und Verbrechen / Hrsg. von H.-U. Thamer, S. Erpel. Dresden, 2010; Kershaw I. Hitler. Stuttgart / München, 1998, 2000. Bde 1—2.