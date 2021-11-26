ГИММЛЕР Генрих

Один из высших руководителей нацистской Германии.

Родился в Мюнхене в семье директора гимназии. В конце 1-й мировой войны служил фаненюнкером в 11-м баварском полку. В боевых действиях не участвовал. После демобилизации с 1918 по 1922 гг. учился на сельскохозяйственном факультете Мюнхенской высшей технической школы. Во время учебы вступил в СА (штурмовые отряды, использовавшиеся нацистским руководством для разгона демонстраций, митингов и собраний своих политических противников). Участвовал в антиправительственном «пивном путче» нацистов в Мюнхене в ноябре 1923 г. В 1925 г. вступил в Национал-социалистическую рабочую партию Германии (НСДАП). С 1926 г. Гиммлер становится заместителем руководителя СС (охранных отрядов нацистской партии), а с 1929 г.— руководителем СС, которые формально считались отборной составной частью СА, предназначенной для охраны А. Гитлера. В 1930 г. был избран в рейхстаг. В 1932 г. создал СД (службу безопасности, следившую за настроениями в нацистской партии и обществе). Ко времени прихода к власти нацистов численность СС составляла 52 тыс. человек. Между СС и СА возникла вражда, когда начальник штаба СА Э. Рем и ряд его сторонников выдвинули требование превратить штурмовые отряды в основу вооруженных сил страны. Это не устраивало ни Гиммлера, ни Гитлера, ни кадровых военных. 30 июня 1934 г. Гитлер использовал СС для кровавой расправы над Ремом и тысячами его сторонников. С этого дня возглавлявшиеся Гиммлером СС стали подчиняться только Гитлеру и превратились в главную опору нацистского режима. В ведение СС перешли созданные штурмовиками концентрационные лагеря, а СА превратились в организацию по подготовки допризывников и резервистов для армии. В 1936 г. Гиммлер стал начальником германской полиции. В том же году он подчинил уголовную полицию и гестапо под общим названием «полиция безопасности» начальнику СД Р. Гейдриху. В октябре 1939 г. Гиммлер создал Главное управление имперской безопасности (РСХА), в состав которого вошли управление криминальной полиции, гестапо и два управления СД, одно из которых занималось выявлением противников нацизма внутри страны, другое — политической разведкой, террором и диверсиями за ее пределами. Через РСХА Гиммлер осуществлял политику террора и в Германии, и на оккупированных территориях. Под его руководством СД и гестапо при поддержке вермахта осуществляли на захваченных землях СССР т. н. «Генеральный план Ост», предусматривавший уничтожение десятков миллионов советских граждан как «недочеловеков» и превращение остальных в рабов германской «высшей» расы. В августе 1943 г., когда значительная часть немцев начала понимать, что нацисты ведут страну к неминуемому поражению, Гитлер назначил Гиммлера министром внутренних дел. На этом посту он усилил террор против участников немецкого движения Сопротивления и всех, кто открыто проявлял недовольство нацистским режимом. Гиммлер поощрял проведение преступных медицинских экспериментов по стерилизации людей, по способности ими переносить перепады атмосферного давления, длительное пребывание в холодной воде, снегу и во льду, по силе воздействия на них ядов и т. д. В качестве подопытных в таких экспериментах использовались военнопленные и насильственно угнанные на германскую каторгу мирные граждане СССР. После неудачного покушения на Гитлера 20 июля 1944 г. Гиммлер стал командующим «Армии резерва». На этом посту он руководил формированием боевых соединений, которые шли на восполнение потерь в действующей армии. Он же возглавил группу армий «Верхний Рейн», которая в начале января 1945 г. предприняла контрнаступление на южном участке Западного фронта в Эльзасе, но потом из-за недостатка сил отступила на исходные позиции. В конце января 1945 г. группа армий «Верхний Рейн» была распущена, Гиммлера с его штабом направили на советско-германский фронт в Померанию в качестве командующего группой армий «Висла». В конце марта, убедившись в безнадежности попыток сдержать наступление Красной Армии, Гиммлер сдал командование и ретировался в Берлин. 21 апреля 1945 г. Гиммлер бежал из Берлина, имея при себе военный билет похожего на него немецкого фельдфебеля, ранее казненного в гестапо. 28 апреля Гитлер исключил Гиммлера из партии за предательство, одновременно лишив его всех занимаемых постов. После безуспешных попыток вступить в переговоры с англо-американским командованием Гиммлер решил скрыться, затерявшись в толпе Беженцев. 21 мая в Люнебурге его задержали бывшие советские военнопленные, входившие в состав английского военного патруля,— Иван Сидоров и Василий Губарев. Они передали Гиммлера английским офицерам. Через 2 дня Гиммлер назвал свое настоящее имя и был опознан английской службой безопасности. Не дожидаясь допроса, раскусил спрятанную во рту ампулу с ядом. Так закончилась жизнь преступника, заявлявшего, что он является носителем идеалов «высшей арийской расы».