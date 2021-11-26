ГЕРИНГ ГЕРМАН
ГЕРИНГ ГЕРМАН - государственный и политический деятель нацистской Германии, один из главных военных преступников.
Выходец из состоятельной аристократической семьи первого имперского комиссара Германии Юго-Западной Африки Г. Геринга. Учился в кадетских корпусах в Карлсруэ и Лихтерфельде (ныне в черте Берлина). С 1912 года пехотный офицер. В 1914 году перешёл на службу в авиацию. Один из самых известных германских военных лётчиков периода первой мировой войны, командовал истребительной эскадрильей «Рихтгофен», награждён высшими германскими военными орденами. По окончании войны был обвинён в военных преступлениях (бомбардировка мирных городов) и покинул Германию. Работал пилотом в Дании и Швеции. В 1921 году вернулся в Германию и познакомился с А. Гитлером. В 1922 году вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП), руководил созданием штурмовых отрядов (СА), а затем возглавил их. Один из организаторов и активных участников «Пивного путча» 1923 года.
В стычке с полицией получил тяжёлое ранение, был вывезен в Австрию, где несколько месяцев лечился в госпитале. Для снятия болей врачам пришлось использовать наркотики, в результате чего у Геринга развилась наркотическая зависимость, полностью избавиться от которой ему не удалось. Затем жил в Италии и Швеции. В 1927 году, в связи с объявлением политической амнистии, вернулся в Германию. С 1928 года депутат рейхстага от НСДАП. В 1930 году назначен уполномоченным партии по Берлину. С июля 1932 года председатель рейхстага (эту должность сохранял до 1945 года). В январе 1933 года Геринг сыграл важную роль на переговорах с президентом П. фон Гинденбургом о передаче всей полноты власти в стране Гитлеру. С установлением нацистского режима сконцентрировал в своих руках большое число должностей в органах исполнительной власти: с 1933 года имперский министр, имперский комиссар воздухоплавания, премьер-мининистр и (до мая 1934 года) министр внутренних дел Пруссии, с 1935 года глава имперского лесного и имперского охотничьего ведомств, в 1936 году генеральный уполномоченный по выполнению 4-летнего плана, в 1937-1938 годах имперский министр экономики, с августа 1939 года председатель Имперского совета обороны. Занимал также видное положение в военно иерархии гитлеровской Германии: с 1935 года главнокомандующий германскими ВВС; с 1938 года генерал-фельдмаршал, с июля 1940 года годарейхсмаршал (удостоен этого специально для него введённого звания за успехи германских ВВС в разгроме англо-французских войск в Западной Европе). В НСДАП Геринг был вторым по влиянию после Гитлера членом партии (хотя никогда не считался убеждённым и последовательным национал-социалистом), а 1 сентября 1939 года официально объявлен преемником Гитлера.
С именем Геринга связаны многие мрачные страницы истории нацистского режима: организация процесса по делу о поджоге рейхстага, создание гестапо и концентрационных лагерей, физическое уничтожение руководства СА летом 1934 года, «аризация» еврейской собственности и подготовка холокоста, разработка планов экономического ограбления оккупированных стран и руководство их претворением в жизнь. В 1930-х годах Геринг играл заметную роль в формировании внешнеполитического курса нацистской Германии: был проводником идеи германо-польского сближения на антисоветской основе, накануне 2-й мировой войны предпринимал шаги по предотвращению конфликта с Великобританией.
После неудачи германских ВВС в битве за Англию 1940-1941 годов политическое влияние Геринга начало уменьшаться и после Сталинградской битвы 1943 года, когда авиация Геринга не смогла обеспечить снабжение окружённых германских войск, было окончательно подорвано. Фактически отстранённый от дел, Геринг вновь начал употреблять наркотики, окружил себя роскошью, превращаясь в алчного стяжателя. В апреле 1945 года Геринг вылетел из Берлина в Баварию и предпринял попытку вступить в переговоры с командиром американской армией генералом Д. Эйзенхауэром. Действия Геринга были расценены Гитлером как предательство. 23 апреля 1945 года Геринг был исключён из НСДАП, лишён всех званий и освобождён от всех должностей. 7 (по другим данным, 8 или 9) мая 1945 года он сдался американцам. 1 октября 1946 года Международный военный трибунал в Нюрнберге приговорил Геринга к смертной казни через повешение. За 2 часа до приведения приговора в исполнение Геринг покончил жизнь самоубийством, приняв яд.