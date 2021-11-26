АНШЛЮС

Включение Австрии в состав Германии .

(От нем. Anschluss — присоединение). В ос­нове политики А. лежало отрица­ние существования самостоятельной австрийской нации и неверие в жизнеспособность австрийского государства, образовавшегося в 1918 после распада Австро-Венгерской монархии . Впервые идея А. была выражена в решении Временного Национального собрания от 12.11.1918, провозгласившего «Немецкую Австрию» составной частью Гер­манской республики. Идею А. активно отстаивала австрийская делегация на мирных переговорах в Сен-Жермене. Однако этому воспротивились страны-победительницы, и Сен-Жерменским мирным договором 1919 А. был запрещен. Отказ от политики А. Австрия подтвердила подписанием в 1922 Женевского протокола . В то же время идея А. до 1933 оставалась популярной в широких кругах австрийской общественности. За исключением коммунистов, в поддержку А. выступали практически все австрийские политические партии. Кроме того, проводниками идеи А. бы­ли различные общественные объединения: «Австрийский немецкий рабочий союз», «Австрийско-немецкое содружество», «Немецкий клуб» и др.После прихода Гитлера к власти германское правительство взяло курс на претворение в жизнь политики А. Попыткой осуществления А. можно считать нацистский мятеж в Вене и убийство канцлера Э. Дольфуса 25.07.1934. Независимость Австрии тогда спасло итальянское правительство, направив к границе свои войска. Однако после создания оси «Берлин – Рим» Муссолини стал активно склонять правительство нового канцлера — К. фон Шушнига — к примирению с Германией. 11.07.1936 был подписан договор, обязывавший Австрию следовать в фарватере германской внешней политики. В 1937 в Германии стали разрабатываться конкретные планы осуществления А. 12.02.1938 в гитлеровской резиденции Берхтесгаден состоялась встреча Гитлера с Шушнигом, на которой последний был вынужден подписать предъявленный ему ультиматум о снятии запрета на деятельность нацистской партии в Австрии и о включении нацистов в состав правительства. На 13.03.1938 Шушнигом был назначен референдум по вопросу о независимости Австрии, однако в ночь на 12.03 германские войска вторглись на ее территорию. Шушниг не решился на сопротивление и ушел в отставку. 13.03 кабинет нового канцлера — А. Зейсс-Инкварта — принял закон «О воссоединении Австрии с Германской империей». В поддержку А. высказалась конференция австрийских епископов, а также известные политики, бывшие президенты Австрии, К. Реннер и М. Хайниш. После беспрецедентной по своему размаху пропагандистской кампании, проходившей под лозунгом «Скажи фюреру: “Да!”», в Австрии и Германии 10.04.1938 был про­веден референдум, в котором, согласно официальным данным, приняли участие более 99% всех имевших право голоса. 99,75% австрийцев, принявших участие в голосовании, выразили свое согласие с происходящим. На основе Московской декларации 1943 (смотрите Московские со­ве­ща­ния 1941-1943 ) независимость Австрии была восстановлена 27.04.1945 и окончательно узаконена ст. 4 Государственного договора 1955, запрещающей А.

Автор статьи: Кукушкина И.А.

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