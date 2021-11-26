МУР БАРРИНГТОН

МУР БАРРИНГТОН - американский со­цио­лог, ис­то­рик и по­ли­то­лог, пред­ста­ви­тель ис­то­ри­че­ской со­цио­ло­гии.

Директор со­цио­ло­гии Йель­ско­го университета (1941 год). Друг Г. Мар­ку­зе, вме­сте с ко­то­рым ра­бо­тал в американской раз­вед­ке (Управ­ле­нии стра­те­гических служб) во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны . С 1948 года со­труд­ник Цен­тра русских ис­сле­до­ва­ний Гар­вард­ско­го университета, в ко­то­ром пре­по­да­вал в 1951-1979 годах.

В начале 1950-х годах изу­чал советский по­ли­тический ре­жим. В даль­ней­шем с по­зи­ций раз­ра­бо­тан­ной им вер­сии не­омар­ксиз­ма ис­сле­до­вал со­ци­аль­ные пред­по­сыл­ки различных пу­тей мо­дер­ни­за­ции и фор­ми­ро­ва­ния де­мо­кра­тических и ав­то­ри­тар­ных по­ли­тических ре­жи­мов, уде­ляя осо­бое вни­ма­ние кон­крет­но­му ана­ли­зу взаи­мо­от­но­ше­ний клас­сов и кон­флик­тов ме­ж­ду ни­ми [«Со­ци­аль­ные ис­то­ки дик­та­ту­ры и де­мо­кра­тии: зем­ле­вла­де­лец и кре­сть­я­нин в ста­нов­ле­нии со­вре­мен­но­го ми­ра» («Social origins of dictatorship and democracy: Lord and peasant in the making of the modern world», 1966 год)].

В чис­ле пу­тей мо­дер­ни­за­ции Мур вы­де­лял:

1) клас­си­че­ские бур­жу­аз­ные ре­во­лю­ции ( Анг­лий­ская ре­во­лю­ция XVII в ека, Фран­цуз­ская ре­во­лю­ция XVIII века, Гра­ж­дан­ская вой­на в США 1861-1865 годов);

2) «ре­во­лю­ции свер­ху», ко­то­рые осу­ще­ст­в­ля­лись в Гер­ма­нии и Япо­нии ав­то­ри­тар­ным го­су­дар­ством во 2-й половине XIX века и в ко­неч­ном ито­ге при­ве­ли к ус­та­нов­ле­нию фа­ши­ст­ских дик­та­тур (в том числе и в Япо­нии, по Муру);

3) кре­сть­ян­ские ре­во­лю­ции в Рос­сии и Ки­тае, при­вед­шие к воз­ник­но­ве­нию ком­му­ни­стич. ре­жи­мов. Со­глас­но Муру, ус­та­нов­ле­нию де­мо­кра­тического ре­жи­ма спо­соб­ст­во­ва­ло дос­ти­же­ние бур­жуа­зи­ей до­ми­ни­рую­ще­го, но не мо­но­поль­но­го по­ло­же­ния в об­ще­ст­ве («без бур­жуа­зии не бы­ва­ет де­мо­кра­тии»). Пред­по­сыл­кой воз­ник­но­ве­ния фа­ши­ст­ско­го ре­жи­ма яв­ля­лось со­хра­не­ние при­ви­ле­ги­рованного по­ло­же­ния зем­ле­вла­дельчекой ари­сто­кра­тии при на­ли­чии эко­но­ми­че­ски ак­тив­ной, но по­ли­ти­че­ски бес­силь­ной бур­жуа­зии.

На­ко­нец, в слу­чае не­спо­соб­но­сти как зем­ле­вла­дель­цев, так и бур­жуа­зии осу­ще­ст­вить мо­дер­ни­за­цию в эко­но­мической и по­ли­тической сфе­рах эту роль мог­ла взять на се­бя но­вая ре­во­люционная эли­та. При этом в ра­бо­тах Мура со­цио­ло­гический ана­лиз ис­то­рический яв­ле­ний со­че­тал­ся с их мо­раль­ной оцен­кой [«Раз­мыш­ле­ния о при­чи­нах че­ло­ве­че­ских бед­ст­вий и не­ко­то­рых пу­тях их уст­ра­не­ния» («Reflections on the causes of human misery and upon certain propo­sals to eliminate them», 1972 год), «Не­спра­вед­ли­вость: со­ци­аль­ные ос­но­ва­ния по­ви­но­ве­ния и бун­та» («Injustice: The so­cial bases of obedience and revolt», 1978 год)].

Ра­бо­ты Мура ока­за­ли влия­ние на раз­ви­тие американской ис­то­рической со­цио­ло­гии.