МЕРИТОКРАТИЯ

Фор­ма прав­ле­ния, в ос­но­ву ко­то­рой по­ло­жен прин­цип ин­ди­ви­ду­аль­ной за­слу­ги.

При та­кой фор­ме вла­сти к управ­ле­нию об­ще­ст­вом при­хо­дят наи­бо­лее дос­той­ные, ком­пе­тент­ные, та­лант­ли­вые лю­ди из разл. со­ци­аль­ных сло­ёв. Тер­мин вве­дён англ. со­цио­ло­гом М. Ян­гом в кн. «Воз­вы­ше­ние ме­ри­то­кра­тии, 1870–2033» («The rise of the me­ritocracy, 1870–2033», 1958; рус. пер. в кн.: «Уто­пия и уто­пи­че­ское мыш­ле­ние», 1991), ко­то­рый ви­дел на­зна­че­ние М. в ин­тел­лек­туа­ли­за­ции об­ществ. жиз­ни за счёт улуч­ше­ния сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния и фор­ми­ро­ва­ния выс­ше­го клас­са из об­ра­зо­ван­ных и ода­рён­ных лич­но­стей. В кон­цеп­ции Ян­га и боль­шин­ст­ва его по­сле­до­ва­те­лей М. пред­ста­ёт как со­ци­аль­ная уто­пия (не все­гда по­зи­тив­ная).

В ос­но­ве идеи М. ле­жит клас­сич. прин­цип ли­бе­ра­лиз­ма – ра­вен­ст­во воз­мож­но­стей. В раз­ви­той Д. Бел­лом и др. тео­рии по­стин­ду­ст­ри­аль­но­го об­ще­ст­ва дви­жу­щей си­лой его счи­та­ют­ся ин­тел­лек­туа­лы, учё­ные-спе­циа­ли­сты, про­фес­сио­на­лы, ко­то­рые долж­ны вы­тес­нить бю­ро­кра­тию как пра­вя­щую со­ци­аль­ную стра­ту. В про­ти­во­по­лож­ность преж­ним ти­пам об­ществ, где со­ци­аль­ная стра­ти­фи­ка­ция строи­лась на ос­но­ве «прин­ци­па при­пи­сы­ва­ния» – об­ла­да­ния вла­стью в ре­зуль­та­те про­ис­хо­ж­де­ния, на­сле­до­ва­ния, на­зна­че­ния на долж­ность, в по­ст­ин­ду­ст­ри­аль­ном об­ще­ст­ве дей­ст­ву­ет прин­цип «дос­ти­же­ния» – об­ла­да­ние вла­стью бла­го­да­ря лич­ным дос­то­ин­ст­вам, вы­со­ко­му уров­ню об­ра­зо­ва­ния и ком­пе­тен­ции. Ме­ри­то­кра­тич. фор­му прав­ле­ния под­дер­жи­ва­ли мн. пред­ста­ви­те­ли не­о­кон­сер­ва­тиз­ма ( З. Бже­зин­ский и др.). Кон­цеп­ция М. под­вер­га­лась кри­ти­ке за от­сут­ст­вие кри­те­ри­ев и ме­то­ди­ки от­бо­ра лю­дей, дос­той­ных пред­став­лять выс­ший класс об­ще­ст­ва. Пе­ре­ро­ж­де­ние М. в эли­тар­ную фор­му прав­ле­ния мо­жет при­вес­ти к воз­ник­но­ве­нию но­во­го со­ци­аль­но­го не­ра­вен­ст­ва в об­ще­ст­ве. Амер. со­ци­аль­ный пси­хо­лог Р. Херн­стейн в ра­бо­те «IQ в ме­ри­то­кра­тии» («IQ in the merito­cracy», 1973) по­ка­зал со­ци­аль­ную опас­ность раз­де­ле­ния лю­дей на ос­но­ва­нии ко­эф­фи­ци­ен­та ин­тел­лек­та (IQ). Франц. ма­те­ма­тик А. Гро­тен­дик под­твер­дил этот вы­вод на при­ме­ре эво­лю­ции эли­тар­ной груп­пы ма­те­ма­ти­ков, при­вед­шей к раз­де­ле­нию и жё­ст­ко­му гос­под­ству од­ной час­ти груп­пы над дру­гой.

Автор статьи: В. Н. Фо­ми­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)