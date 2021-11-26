МАК-ЛЮЭН ГЕРБЕРТ МАРШАЛЛ

МАК-ЛЮЭН, МАК­ЛЮЭН, МАКЛУЭН ГЕРБЕРТ МАРШАЛЛ - ка­надский фи­ло­лог и куль­ту­ро­лог, тео­ре­тик средств мас­со­вой ком­му­ни­ка­ции.

Ро­дил­ся в ме­то­ди­ст­ской се­мье. Учил­ся в университетах Ма­ни­то­бы (1928-1934 годы) и Кем­брид­жа (кол­ледж Три­ни­ти-холл, 1934-1936, 1939-1940 годы). При­няв в 1937 году ка­то­ли­че­ст­во, пре­по­да­вал английскую ли­те­ра­ту­ру в ка­то­лическом университете Сент-Луи­са в США (1937-1944 годы), Кол­лед­же Ус­пе­ния (в городе Винд­зор, 1944-1946 годы), в ка­то­лическом кол­лед­же Святого Ми­хаи­ла университета То­рон­то (1946-1979 годы, профессор с 1952 года). В 1963 году соз­дал Центр по изу­че­нию куль­ту­ры и тех­но­ло­гии, ко­то­рый воз­глав­лял до 1979 года.

Ран­ние ра­бо­ты Мак-Люэна по­свя­ще­ны ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нию, а на­чи­ная с 1950-х годов - ис­сле­до­ва­нию фор­ми­рую­ще­го воз­дей­ст­вия средств ком­му­ни­ка­ции на пси­хи­ку че­ло­ве­ка и об­ще­ст­во. В книге «Га­лак­ти­ка Гу­тен­бер­га: ста­нов­ле­ние че­ло­ве­ка пе­ча­таю­ще­го» («The Gutenberg galaxy: the making of typographic man», 1962 год, русский перевод 2005 год) Мак-Люэн рас­смат­ри­вал раз­ви­тие тех­но­ло­гий ком­му­ни­ка­ции как ос­но­ву ци­ви­ли­зационного про­грес­са, вы­де­лив в эво­лю­ции об­ще­ст­ва до­пись­мен­ный, пись­мен­ный и пост­пись­мен­ный (элек­трон­ный) эта­пы.

Воз­ник­но­ве­ние пись­мен­но­сти при­ве­ло к то­му, что че­ло­век стал вос­при­ни­мать ве­щи по­сле­до­ва­тель­но, од­ну за дру­гой (по­доб­но бу­к­вам в тек­сте), спо­со­бом, ха­рак­тер­ным для ви­зу­аль­но­го вос­при­ятия, в от­ли­чие от слу­хо­во­го, до­ми­ни­ро­вав­ше­го в до­пись­мен­ной «пле­мен­ной» куль­ту­ре. Гос­под­ство зри­тель­но­го вос­при­ятия над другими ви­да­ми сен­сор­но­го опы­та ут­вер­ди­лось по­сле изо­бре­те­ния И. Гу­тен­бер­гом кни­го­пе­ча­та­ния. На сме­ну «пле­мен­но­му» че­ло­ве­ку, жи­те­лю де­рев­ни, сфор­ми­ро­ван­но­му ори­ен­та­ци­ей на уст­ную речь, при­шёл че­ло­век «пе­ча­таю­щий и ин­ду­ст­ри­аль­ный». В куль­ту­рах «га­лак­ти­ки Гу­тен­бер­га» ли­ния, ряд (ло­ги­ка, сбо­роч­ный кон­вей­ер, ал­го­ритм) ста­ли основной мо­де­лью ор­га­ни­за­ции дея­тель­но­сти.

Со­глас­но Мак-Люэну, по­яв­ле­ние элек­трических средств ком­му­ни­ка­ции (те­ле­граф, те­ле­фон, ра­дио, те­ле­ви­де­ние) спо­соб­ст­во­ва­ло вклю­че­нию ин­ди­ви­дов и на­ций в еди­ное ком­му­ни­ка­ци­он­ное со­об­ще­ст­во. Мир пре­вра­тил­ся в «гло­баль­ную де­рев­ню», в ко­то­рой про­ис­хо­дя­щее сра­зу же ста­но­вит­ся из­вест­но всем её жи­те­лям, а ка­ж­дое но­вое со­бы­тие со­пря­га­ет­ся с дру­ги­ми. В ком­му­ни­ка­тив­ной сре­де но­во­го, «элек­трон­но­го» об­ще­ст­ва, воз­ник­но­ве­ние ко­то­ро­го Мак-Люэн от­нёс к середине 1950-х годов, воз­ро­ж­да­ют­ся эле­мен­ты ар­ха­ического «пле­мен­но­го соз­на­ния», осо­бен­но под влия­ни­ем те­ле­ви­де­ния, в ко­то­ром мо­за­ич­ность по­да­чи ин­фор­ма­ции и бы­ст­рая сме­на об­ра­зов раз­ру­ша­ют при­выч­ное ли­ней­но-по­сле­до­ва­тель­ное ло­гичное вос­при­ятие дей­ст­ви­тель­но­сти.

В ра­бо­те «По­ни­ма­ние ме­диа: внеш­ние рас­ши­ре­ния че­ло­ве­ка» («Understanding media: the extensions of man», 1964 год, русский перевод 2003 год) Мак-Люэн ис­сле­до­вал влия­ние различных ком­му­ни­кационных тех­но­ло­гий на раз­ви­тие об­ще­ст­ва (так, соз­да­ние ме­ха­нических ча­сов из­ме­ни­ло пред­став­ле­ние лю­дей о вре­ме­ни - дис­крет­но-ли­ней­ное вре­мя при­шло на сме­ну цик­ли­че­ско­му). Сред­ст­ва ком­му­ни­ка­ции Мак-Люэн рас­смат­ри­вал как тех­нические сис­те­мы, яв­ляю­щие­ся «про­дол­же­ни­ем» и рас­ши­ре­ни­ем нерв­ной сис­те­мы, при этом лю­бой ар­те­факт мо­жет вы­сту­пить в ро­ли сред­ст­ва ком­му­ни­ка­ции, например элек­трический свет, де­лаю­щий воз­мож­ным но­вые фор­мы взаи­мо­дей­ст­вия в ноч­ное вре­мя. Со­дер­жа­ние лю­бой ком­му­ни­ка­ции не­из­беж­но ис­пы­ты­ва­ет на се­бе влия­ние обес­пе­чи­ваю­щих её тех­но­ло­гий [зна­ме­ни­тый афо­ризм Мак-Люэна: «Са­мо сред­ст­во ком­му­ни­ка­ции - это со­об­ще­ние» (The Medium is the Message)].

Идеи Мак-Люэна, вы­ска­зы­вав­шие­ся им в па­ра­док­саль­ной, афо­ри­стич­ной фор­ме, при­об­ре­ли ши­ро­кую по­пу­ляр­ность уже в 1960-х годах, уси­лив­ший­ся ин­те­рес к ним в 1990-х годах был свя­зан с рас­про­стра­не­ни­ем пер­со­наль­ных ком­пь­ю­те­ров и воз­ник­но­ве­ни­ем Ин­тер­не­та .

Сочинения:

The mechanical bride: folklore of indu­strial man. N. Y., 1951;

The medium is the mes­sage. N. Y., 1967 (with Q. Fiore);

War and peace in the global village. N. Y., 1968 (with Q. Fiore);

Through the vanishing point: space in poetry and painting. N. Y., 1968 (with H. Par­ker);

Culture is our business. N. Y., 1970;

From cliche to archetype. N. Y., 1970 (with W. Watson);

Laws of media: the new science. Toronto, 1988 (with E. McLuhan);

Un­derstanding me: lectures and interviews. Toronto, 2003.