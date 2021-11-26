ЛЕМ СТАНИСЛАВ
СТАНИСЛАВ ЛЕМ - польский писатель, философ, критик, литературовед.
Один из наиболее известных представителей научной фантастики. Родился в семье врача. В годы немецкой оккупации работал автослесарем, участвовал в Движении Сопротивления. В 1944 году продолжил прерванную войной учёбу во Львовском медицинском институте. В 1946 году репатриировался в Польшу (Краков), в 1948 году окончил медицинский факультет Ягеллонского университета. В 1982-1983 годах жил в Западном Берлине, в 1983-1988 годах - в Вене.
Первые публикации - в периодике (1946): стихи, научно-фантастические и военные рассказы, повесть «Человек с Марса» («Człowiek z Marsa», 1946 год). Философский роман «Больница Преображения» («Szpital Przemienienia», 1948 год) удалось опубликовать только в 1955 году в составе «соцреалистической» трилогии «Неутраченное время» («Czas nieutracony»). Первая опубликованная книга Лема - роман «Астронавты» («Astronauci», 1951 год) о полёте на Венеру. В романе «Магелланово облако» («Obłok Magellana», 1953-1954 годы) межгалактический полёт - лишь элемент широкой панорамы утопического коммунистического общества. Своего рода трилогией о встречах с неведомым стали романы «Эдем» («Eden», 1958), «Солярис» («Solaris», 1961 год; экранизация А.А. Тарковского, 1972 год), «Непобедимый» («Niezwyciężony», 1963-1964 годы), где представлены различные варианты попытки контакта с иными формами жизни и разума. В романе «Расследование» («Śledztwo», 1959 год) работа детективов перерастает в научное исследование, которое не приводит к разгадке. К этой проблематике Лем позднее вернулся в повести «Насморк» («Katar», 1976 год). В романе «Возвращение со звёзд» («Powrót z gwiᶐzd», 1961 год) внешнее благополучие человечества достигается ценой исключения всякого риска, подавления любых проявлений агрессивности, а вместе с ними - и творческого начала. В романе «Рукопись, найденная в ванне» («Pamiętnik znaleziony w wannie», 1961 год) проблема миропознания решается в духе трагического абсурда. В автобиографической повести «Высокий замок» («Wysoki Zamek», 1966 год) исследуются механизмы памяти и возможность воссоздания детского мировидения.
Астронавт Пиркс стал героем цикла «Рассказы о пилоте Пирксе» («Opowieści o pilocie Pirxie», 1959-1971 годы), к которому примыкает роман «Фиаско» («Fiasko», немецкое издание 1986 года, польское издание 1987 года) - ещё одна история неудавшегося контакта. Попытки учёных разгадать некое послание из космоса составляют главный сюжет романа «Глас Господа» («Glos Pana», 1968 год). В повести «Маска» («Maska», 1974 год) история самопознания кибернетической машины изложена в стилистике готического романа. Цикл рецензий на несуществующие книги и предисловий к ним составляют сборники «Абсолютная пустота» («Doskonala próżnia», 1971 год), «Мнимая величина» («Wielkość urojona», 1973 год), «Провокация» («Prowokacja», 1980 год).
Первый рассказ о «знаменитом звездопроходце» Ийоне Тихом (1953 год) положил начало циклу «Звёздные дневники» («Dzienniki gwiazdowe», 1953-1996 годы), а также циклу рассказов, повестей и романов «Воспоминания Ийона Тихого» («Ze wspomnień Ijona Tichego», 1960-1986 годы). Юмор первых «Путешествий» Ийона Тихого со временем перерастает в сатиру, гротеск, философскую притчу. В повести «Футурологический конгресс» («Kongres futurologiczny», 1971 год) изображено человечество, живущее в виртуальном мире. В романе «Осмотр на месте» («Wizja lokalna», 1982 год) развивается тема насильственного осчастливливания общества, которое доходит до создания глобальной «этикосферы». Роман «Мир на Земле» («Pokój na Ziemi», шведское издание 1985 года, польское издание 1987 года) повествует о «безлюдной» гонке вооружений на Луне. К циклу о Ийоне Тихом примыкают также радио- и телепьесы о профессоре Тарантоге. В сказочно-гротескном цикле повестей и рассказов «Кибериада» («Cyberiada», 1961-1993 годы) показан автономный мир роботов, существующий без человека. В рассказе «Альтруизин» («Altruisyna», 1965 год), повестях «Блаженный» («Kobyszczę », 1971 год) и «Повторение» («Powtórka», 1976 год) Лем вновь обращается к проблемам «фелицитологии» - безнадёжным попыткам осчастливить мир. В «Кибериаде», как и во многих других произведениях, Лем выступает как мастер игры с языком и литературными стилями.
Лем - автор многочисленных научно-философских трактатов и эссе: «Диалоги» («Dialogi», 1957 год) – о кибернетике и социомоделировании; «Сумма технологии» («Summa technologiae», 1962-1963 годы) - о путях и тупиках развития цивилизации; «Философия случая» («Filozofia przypadku», 1968 год) - о роли случайности, перерастающей в закономерность, в эволюции мироздания, культуры и литературы; «Фантастика и футурология» («Fantastyka i futurologia», 1970 год) - об основных областях и проблемах фантастики. Среди литературно-критических работ - очерк о романе В.В. Набокова «Лолита, или Ставрогин и Беатриче» («Lolita, czyli Stawrogin i Beatrycze», 1962 год). К поздней эссеистике Лема относятся сборники «Милые времена» («Lube czasy», 1995 год), «Тайна китайской комнаты» («Tajemnica chińskiego pokoju», 1996 год), «Sex Wars» (1996, 2004 годы), «Придирки по мелочам» («Dziury w całym», 1997 год), «Мегабитовая бомба» («Bomba megabitowa», 1999 год), «Мгновение» («Okamgnienie», 2000 год), «Короткие замыкания» («Krótkie zwarcia», 2004 год), «Раса хищников» («Rasa drapieżców», 2006 год). Все основные сочинения Лема переведены на русский язык (c 1955 года), за исключением 2 частей трилогии «Неутраченное время», которые сам автор с 1965 года не перепечатывал. Многие произведения Лема экранизированы (среди лучших экранизаций – т/ф «Слоёный пирог» А. Вайды, 1968 год, по мотивам рассказа «Существуете ли вы, мистер Джонс?», сценарий Лема).
Сочинения
Собр. соч.: В 13 т. М., 1992–1996;
[Dzieła zebrane]. Kraków, 1999–2005. [T. 1–33].