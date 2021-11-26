КОРЕЛЛИ ФРАНКО

КОРЕЛЛИ ФРАНКО - итальянский певец.

Сис­те­ма­тическое музыкальное об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил, в конце 1950-х годов брал уро­ки у Дж. Лау­ри-Воль­пи. В 1951 году де­бю­ти­ро­вал в Спо­ле­то (пар­тия Хо­зе в опе­ре «Кар­мен» Ж. Би­зе), был со­лис­том Рим­ской опе­ры. С 1954 года со­лист ми­лан­ско­го те­ат­ра « Ла Ска­ла » (де­бю­ти­ро­вал в пар­тии Ли­ци­ния в «Вес­тал­ке» Г. Спон­ти­ни). Вы­сту­пал на сце­не «Аре­на-ди-Ве­ро­на» (1955 год) и в др. те­ат­рах Ита­лии, в лон­дон­ском «Ко­вент-Гар­ден» (с 1957 года), нью-йорк­ской «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» (с 1961 года; в 1971 году ис­пол­нил пар­тию Вер­те­ра в од­но­именной опе­ре Ж. Масс­не в спе­ци­аль­но сде­лан­ной для не­го по­ста­нов­ке), Вен­ской государственной опе­ре и др. ве­ду­щих те­ат­рах ми­ра.

Один из круп­ней­ших те­но­ров XX века, яр­кий пред­ста­ви­тель сти­ля бель­кан­то; об­ла­дал го­ло­сом ис­клю­чительной си­лы. Ос­но­ва ре­пер­туа­ра - ли­рической пар­тии во мно­гих итальянских опе­рах, сре­ди них: Ка­ва­ра­дос­си, Ка­лаф («Тос­ка», «Ту­ран­дот» Дж. Пуч­чи­ни), Ман­ри­ко («Тру­ба­дур» Дж. Вер­ди), Ту­рид­ду («Сель­ская честь» П. Мас­ка­ньи).

По­след­нее вы­сту­п­ле­ние Ф. Корелли на опер­ной сце­не со­стоя­лось в 1976 году в Тор­ре-дель-Ла­го (Ру­дольф в «Бо­ге­ме» Пуч­чи­ни), по­след­нее пуб­лич­ное вы­сту­п­ле­ние - на кон­цер­те в честь Б. Ниль­сон в 1981 году в Сток­голь­ме. За­вер­шив карь­е­ру, воз­глав­лял жю­ри кон­кур­са во­ка­ли­стов в Ан­ко­не (но­сит его имя).

С уча­сти­ем Ф. Корелли осу­ще­ст­в­ле­но мно­го ау­дио- и ви­део­за­пи­сей (в т. ч. ки­но­за­пись опе­ры «Си­ла судь­бы» Дж. Вер­ди из те­ат­ра «Сан-Кар­ло», Не­аполь, 1958 год, с уча­сти­ем Р. Те­баль­ди, Б. Хри­сто­ва), сня­ты филь­мы-опе­ры («Пая­цы» Р. Ле­он­ка­вал­ло, 1954 год; «Тос­ка», 1955 и 1956 годы; «Кар­мен», 1956 год; «Ту­ран­дот», 1958 год; «Ан­дре Ше­нье» У. Джор­да­но, 1973 год).