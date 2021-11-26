КОНЬЯ ШАНДОР
КОНЬЯ ШАНДОР - венгерский певец.
Учился в Высшей школе музыки имени Ф. Листа в Будапеште, затем в Музыкальной академии в Детмольде (Германия).
Дебютировал в 1951 году (Оперный театр в г. Билефельд). С 1955 года солист Немецкой оперы в Западном Берлине, участвовал в первой постановке оперы «Король-олень» Х.В. Хенце (1956 год, партия Леандра).
Мировую известность ему принесли выступления в операх Р. Вагнера, лучшая партия - Лоэнгрин (в одноименной опере), в которой он дебютировал на Байрёйтском фестивале (1958 год, пост. В. Вагнера); здесь Конья Шандор выступал до 1971 года (партии: Вальтер в «Нюрнбергских мейстерзингерах», Парсифаль в одноим. опере).
Конья Шандор пел также на Эдинбургском фестивале (1956 год), на сценах театров «Ла Скала» (Милан), «Ковент-Гарден» (Лондон), «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк) и др. крупных оперных театров.
Кроме немецкого репертуара, выступал в операх Дж. Верди, Дж. Пуччини и других композиторов XIX-XX веков.
Среди аудиозаписей: оперетта «Летучая мышь» И. Штрауса (1963 год, Барон Айзенштайн, дирижёр О. Данон), «Лоэнгрин» Р. Вагнера (1965 год, дирижёр Э. Лайнсдорф).