КОНЬЯ ШАНДОР

КОНЬЯ ШАНДОР - венгерский певец.

Учил­ся в Выс­шей шко­ле му­зы­ки имени Ф. Лис­та в Бу­да­пеш­те, за­тем в Музыкальной ака­де­мии в Дет­моль­де (Гер­ма­ния).

Де­бю­ти­ро­вал в 1951 году ( Опер­ный те­атр в г. Би­ле­фельд). С 1955 года со­лист Не­мец­кой опе­ры в Западном Бер­ли­не, уча­ст­во­вал в пер­вой по­ста­нов­ке опе­ры «Ко­роль-олень» Х.В. Хен­це (1956 год, пар­тия Ле­ан­д­ра).

Мировую из­вест­ность ему при­нес­ли вы­сту­п­ле­ния в опе­рах Р. Ваг­не­ра, луч­шая пар­тия - Ло­эн­грин (в од­но­именной опе­ре), в ко­то­рой он де­бю­ти­ро­вал на Бай­рёйт­ском фес­ти­ва­ле (1958 год, пост. В. Ваг­не­ра); здесь Конья Шандор вы­сту­пал до 1971 года (пар­тии: Валь­тер в «Нюрн­берг­ских мей­стер­зин­ге­рах», Пар­си­фаль в од­но­им. опе­ре).

Конья Шандор пел так­же на Эдин­бург­ском фес­ти­ва­ле (1956 год), на сце­нах те­ат­ров « Ла Ска­ла » (Ми­лан), «Ко­вент-Гар­ден» (Лон­дон), « Мет­ро­по­ли­тен-опе­ра » (Нью-Йорк) и др. круп­ных опер­ных те­ат­ров.

Кро­ме немецкого ре­пер­туа­ра, вы­сту­пал в опе­рах Дж. Вер­ди, Дж. Пуч­чи­ни и других ком­по­зи­то­ров XIX-XX веков.

Сре­ди ау­дио­за­пи­сей: опе­рет­та «Ле­ту­чая мышь» И. Штрау­са (1963 год, Ба­рон Ай­зен­штайн, ди­ри­жёр О. Да­нон), «Ло­эн­грин» Р. Ваг­не­ра (1965 год, ди­ри­жёр Э. Лайнс­дорф).