ТРИКОНТИНЕНТАЛЬ

Триконтинентáль — конференция революционных организаций национального освобождения стран Азии, Африки и Латинской Америки, состоявшаяся в Гаване 3–15 января 1966. Инициатива созыва конференции исходила от китайской компартии, но была перехвачена кубинским руководством, делавшим ставку на распространение по странам «третьего мира» своей стратегии и тактики революции, состоящей в убежденности имманентного состояния революционной ситуации в этих странах и их готовности к революции с социалистической перспективой. Ими абсолютизировалась партизанская тактика, так называемый фокизм или теория партизанского очага. Идея состояла в чегеваристском лозунге создать множество Вьетнамов для нанесения поражения империализму. СССР и традиционные коммунистические партии скептически относились к этому проекту, но некоторые из них приняли в нем участие, в то время как ни КПСС, ни европейские коммунисты не были приглашены, но прислали приветствия своих правительств. Задача, поставленная кубинцами, создать мощную организацию Т., своего рода интернационал радикальных революционных партий и движений, отрицавших мирные пути борьбы, оказался несостоятельным из-за больших разногласий между «революционными националистами», маоистами, фокистами. В результате была создана Организация солидарности стран Азии, Африки и Латинской Америки, так и не ставшая координатором революционной и антиимпериалистической деятельности. Организация издавала журнал «Т.». Наибольший вес получила созданная после конференции в 1967 по инициативе Сальвадора Альенде Латиноамериканская организация солидарности (OLAS), ставшая эффективным объединением прокубинских революционных партий и движений на континенте и проводившая политику поддержки повстанческих движений в странах региона. Она заявляла об исключительной поддержке вооруженной, прежде всего партизанской борьбы. Организация объявляла в качестве своей исторической задачи создание единого социалистического государства всей Латинской Америки. После гибели Че Гевары в Боливии и других поражений герильи на континенте и с отходом Кубы от политики экспорта революции в начале 1970-х, превратилась в собрание левой общественности в поддержку Кубы и левых движений.

Лит .: OLAS. Primera Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad. Uruguay, 1967; Domínguez J. La política exterior de Cuba (1962–2009). Madrid, 2009; Хейфец В. Л., Хейфец Л. С. Между Гаваной и Москвой: Кубинская революция и раскол латиноамериканских левых по вопросу о партизанской борьбе // Новая и новейшая история. 2018. № 6. C. 52–67; Коминтерн и Латинская Америка: исторические традиции и политические процессы. М., 2021. А. А. Щелчков.