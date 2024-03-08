ТОКАЕВ, КАСЫМ-ЖОМАРТ КЕМЕЛЕВИЧ

Токáев, Касым-Жомарт Кемелевич (род. 17.05.1953, Алма-Ата) — казахстанский государственный деятель. Из семьи писателя. В 1975 окончил Московский государственный институт международных отношений, затем на дипломатической работе до 1991 (дослужился до поста советника посольства СССР в КНР). С 1992 — заместитель, с 1993 — первый заместитель министра, с 1994 — министр иностранных дел Казахстана. В 1996 подписал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в 2005 — Договор о создании Центральноазиатской зоны, свободной от ядерного оружия. С марта 1999 — заместитель председателя правительства. 12 октября 1999 — 28 января 2002 — председатель правительства Казахстана. Затем вернулся на пост министра иностранных дел, который занимал до 11 января 2007. Доктор политических наук (2001). В 2007–2011 и 2013–2019 — председатель Сената парламента. В 2011–2013 — заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций . Генеральный секретарь Конференции по разоружению. 19 марта 2019 Н. А. Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана, которые 20 марта перешли к председателю Сената парламента Т. Переименовал столицу Казахстана из Астаны в Нур-Султан. Назарбаев остался председателем Совета безопасности республики Казахстан и председателем правящей партии Нур-Отан. 9 июня Т. избран президентом Казахстана. 2 января 2022 в Казахстане начались социальные протесты, которые переросли в вооруженные столкновения. 5 января Т. ввел чрезвычайное положение, сменил Назарбаева на посту председателя Совета Безопасности, отправил в отставку правительство А. У. Мамина, главу Комитета национальной безопасности К. К. Масимова (вскоре арестован) и др., а также обратился с просьбой о помощи к Организации Договора о коллективной безопасности, вой­ска которой находились в Казахстане 7–19 января. К 13 января волнения были подавлены. К 16 января было отменено чрезвычайное положение. 1 сентября Т. объявил амнистию участникам январских выступлений. 28 января 2022 Т. избран председателем Нур-Отан (26 апреля Т. объявил себя беспартийным). Н. А. Назарбаев стал «просто пенсионером». 16 марта Т. объявил о проведении либеральных политических реформ. 5 июня был проведен референдум о внесении поправок в конституцию, усиливающих роль парламента и убравших упоминания в ней первого президента Н. А. Назарбаева. 17 сентября Нур-Султан был переименован обратно в Астану. 20 ноября Т. был переизбран на пост президента.

Соч. : Преодоление: Дипломатические очерки казахстанского министра. М., 2003; Свет и тень: очерки казахстанского политика. М., 2008.

Лит. : Руководители государств на территории бывшего СССР: биографический справочник. М., 1999. А. В. Шубин.