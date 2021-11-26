КОРТАСАР ХУЛИО

КОРТАСАР ХУЛИО - аргентинский писатель .

Ро­дил­ся в се­мье со­труд­ни­ка ар­гентинского тор­го­во­го пред­ста­ви­тель­ст­ва. С 1918 года в Ар­ген­ти­не; дет­ст­во про­вёл в при­го­ро­де Бу­энос-Ай­ре­са. Окон­чил пе­да­го­гический кол­ледж (1935 год), учил­ся на факультете фи­ло­ло­гии и фи­ло­со­фии университета Бу­энос-Ай­ре­са, ко­то­рый не за­кон­чил из-за фи­нан­со­вых труд­но­стей. Ра­бо­тал учи­те­лем в про­винциальных шко­лах.

В 1944 году пре­по­да­вал ис­то­рию литературы в университете г. Мен­до­са. В 1946-1948 годы слу­жил в Книж­ной па­ла­те Ар­ген­ти­ны. По­лу­чив сти­пен­дию франц. пра­ви­тель­ст­ва, в 1951 году уе­хал в Па­риж, где жил вплоть до кон­чи­ны. Ра­бо­тал пе­ре­вод­чи­ком в ЮНЕСКО .

Вы­сту­пал как сто­рон­ник со­циа­ли­сти­ческих дви­же­ний в Саль­ва­до­ре, Чи­ли, Ни­ка­ра­гуа и других стра­нах Латинской Аме­ри­ки, про­тив во­енной дик­та­ту­ры в Ар­ген­ти­не. Ли­шён­ный ар­гентинского гра­ж­дан­ст­ва, Х. Кортасар в 1981 году при­нял французское под­дан­ст­во.

Де­бю­ти­ро­вал в литературе по­этическим сборником «При­сут­ст­вие» («Pre­sencia», 1938 год, под псевдонимом Ху­лио Де­нис), от­ра­зив­шим влия­ние фран­цузской сим­во­ли­ст­ской по­эзии . Сре­ди наи­бо­лее зна­чительных про­из­ве­де­ний Х. Кортасар ар­гентинского пе­рио­да: опуб­ли­ко­ван­ный в 1946 году Х.Л. Бор­хе­сом рас­сказ «За­хва­чен­ный дом» («Casa tomada»), позд­нее вклю­чён­ный Х. Кортасар в сборнике рас­ска­зов «Бес­тиа­рий» («Bes­tia­rio», 1951 год; в русском переводе так­же из­вес­тен под названием «Зве­ри­нец»); на­пи­сан­ная рит­ми­зованной про­зой дра­ма «Ко­ро­ли» («Los reyes», 1949 год), в ко­то­рой свое­об­раз­но пе­ре­ра­бо­тан миф о ми­но­тав­ре; ро­ма­ны «Ди­вер­тис­мент» («Divertimen­to», 1949 год) и «Эк­за­мен» («Examen», 1950 год; оба опубликованы в 1986 году); эс­се о твор­че­ст­ве Дж. Кит­са, за­мет­ки по тео­рии и ис­то­рии литературы.

На фор­ми­ро­ва­ние творческой ма­не­ры Х. Кортасар за­мет­ное влия­ние ока­за­ли сюр­реа­лизм, эк­зи­стен­циа­лизм, «но­вый ро­ман», про­за Бор­хе­са, М. де Уна­му­но, Х. Ор­те­ги-и-Гас­се­та, а так­же ан­тро­поло­гическое ис­сле­до­ва­ния Л. Ле­ви-Брю­ля. Вы­ра­же­ни­ем по­это­ло­гических идей Х. Каратсара ста­ли книга «Тео­рия тун­не­ля» («Teorí a del t ́unel», 1947 год), эс­се «За­мет­ки по по­во­ду од­ной по­эти­ки» («Para una poética», 1954 год) и «Буд­ка ха­ме­ле­о­на» («Casilla del ca­ma­león», 1967 год), книга «Кле­точ­ка Мо­рел­ли» («La ca­silla de los Morelli», 1973 год).

По мне­нию Х. Кортасара, литература да­ёт воз­мож­ность пре­одо­леть дес­по­тизм ра­зу­ма в поль­зу ин­туи­тив­ного по­зна­ния дей­ст­ви­тель­но­сти; пи­са­тель-«ха­ме­ле­он», веч­но из­ме­ня­ясь в со­от­вет­ст­вии с из­бран­ной те­мой, дол­жен стать по­сред­ни­ком ме­ж­ду че­ло­ве­ком и пол­ным за­га­док ми­ром; соз­на­тель­но иг­но­ри­руя ра­цио­наль­ные спо­со­бы объ­яс­не­ния дей­ст­ви­тель­но­сти, он де­мон­стри­ру­ет не под­чи­няю­щую­ся ло­ги­ке та­ин­ст­вен­ность ми­ро­зда­ния.

Прак­тической реа­ли­за­ци­ей этих идей ста­ли сни­скав­шие боль­шую по­пу­ляр­ность сбориники рас­ска­зов: «Ко­нец иг­ры» («Final del juego», 1956 год), «Тай­ное ору­жие» [«Las armas secretas», 1959 год; рас­сказ «Слю­ни дья­во­ла» («Las babas del diablo») по­лу­чил осо­бую из­вест­ность бла­го­да­ря эк­рани­за­ции М. Ан­то­нио­ни - фильм «Фо­то­уве­ли­че­ние», 1967 год], «Ис­то­рии хро­но­пов и фа­мов» («Historias de cronopios y de famas», 1964 год). В рас­ска­зах Х. Кортасара фан­та­стическое на­ча­ло, вне­зап­но про­яв­ля­ясь в обы­ден­ной жиз­ни, при­во­дит пер­со­на­жей к со­мне­нию в аде­к­ват­но­сти их пред­став­ле­ний о ре­аль­но­сти.

В сво­ём пер­вом ро­ма­не «Вы­иг­ры­ши» («Los premios», 1960 год), от­ли­чаю­щем­ся на­пря­жён­ным при­клю­ченческим сю­же­том и на­сы­щен­ном сим­во­ли­кой, Х. Кортасар пред­ста­вил па­но­ра­му жиз­ни всех сло­ёв ар­гентинского сто­лич­но­го об­ще­ст­ва. Все­мир­ную из­вест­ность по­лу­чил экс­пе­рим. ро­ман Х. Кортасара «Иг­ра в клас­си­ки» («Rayuela», 1963 год), в ко­то­ром сю­жет­ное по­ве­ст­во­ва­ние со­че­та­ет­ся с раз­мыш­ле­ния­ми о при­ро­де сло­вес­но­го твор­че­ст­ва. Но­ва­тор­ский ха­рак­тер ро­ма­на за­клю­ча­ет­ся в его «не­ли­ней­но­сти»: ка­ж­дая гла­ва пред­став­ля­ет со­бой за­кон­чен­ное це­лое, чи­тать их мож­но в про­из­воль­ном по­ряд­ке. Апел­ли­рую­щий к 62-й гла­ве «Иг­ры в клас­си­ки» ро­ман «62. Мо­дель для сбор­ки» («62. Modelo para ar­mar», 1967 год) пред­ста­ёт как про­ни­зан­ная мно­го­числ. на­мё­ка­ми, от­сыл­ка­ми и ас­со­циа­ция­ми го­ло­во­лом­ка, ключ к про­чте­нию ко­то­рой дол­жен най­ти чи­та­тель. Рас­кры­тие иг­ро­вой при­ро­ды са­мо­го ак­та чте­ния, пред­по­ла­гаю­ще­го ак­тив­ное со­уча­стие чи­та­те­ля в кон­ст­руи­ро­ва­нии смыс­ла, сде­ла­ло ро­ма­ны К. од­ним из са­мых яр­ких дос­ти­же­ний литературы по­стмо­дер­низ­ма.

В рас­ска­зах сборниках «Все ог­ни - огонь» («To­dos los fuegos el fuego», 1966 год) Х. Кортасар раз­мыш­лял о со­от­но­ше­нии ев­ропейского и американского ти­пов ми­ро­вос­прия­тия. Кни­ги «В 80 ми­рах во­круг од­но­го дня» («La vuelta al día en ochenta mundos», 1967 год) и «По­след­ний ра­унд» («Último round», 1969 год) де­мон­ст­ри­ру­ют ув­ле­че­ние Х. Кортасара фор­маль­ны­ми экс­пе­ри­мен­та­ми (при­ме­не­ние тех­ни­ки по­то­ка соз­на­ния и кол­ла­жа).

Ин­те­рес Х. Кортасара к по­ли­тическим во­про­сам про­явил­ся в под­ни­маю­щем те­му на­си­лия и вла­сти экс­пе­риментальном ро­ма­не «Кни­га Ма­ну­эля» («Libro de Manuel», 1973 год), где опи­са­на дея­тель­ность ре­во­лю­цио­не­ров-под­поль­щи­ков и за­тро­ну­та про­бле­ма тер­ро­риз­ма как спо­со­ба борь­бы за свои пра­ва. Ро­ман име­ет слож­ную фор­маль­ную струк­ту­ру; в нём при­ме­ня­ют­ся раз­ные шриф­ты, исполь­зу­ет­ся тех­ни­ка кол­ла­жа, со­вме­щаю­ще­го разл. пла­сты ре­че­вой ре­аль­но­сти и соз­даю­ще­го эф­фект «все­ох­ват­но­сти» тек­ста.

Основные те­мы сборниковков рас­ска­зов «Вось­ми­гран­ник» («Oct ́aedro», 1974 год), «Тот, кто бро­дит во­круг» («Alguien que anda por ahí», 1977 год), «Мы так лю­бим Глен­ду» («Queremos tanto a Glenda», 1980 год), «Вне вре­ме­ни» («Deshoras», 1982 год) - лю­бовь, власть и смерть как не­кон­тро­ли­руе­мые эк­зи­стен­ци­аль­ные си­лы.

По­след­ни­ми при­жиз­нен­ны­ми пуб­ли­ка­ция­ми Х. Кортасара ста­ли ан­то­ло­гия на­пи­сан­ных в раз­ные го­ды сти­хо­тво­ре­ний «Толь­ко су­мер­ки» («Salvo el crepúsculo», 1984 год; со­б­ра­на са­мим Х. Кортасара), а так­же сборники эс­се на по­ли­тические те­мы, в т. ч. «Ав­то­на­вты кос­мо­ст­ра­ды» («Los autonautas de la cos­mopista», 1982 год), «Ни­ка­ра­гуа, бес­по­щад­но неж­ный край» («Nicaragua tan vio­lentamente dulce», 1983 год).

Боль­шин­ст­во про­из­ве­де­ний Х. Кортасара пе­ре­ве­де­но на русский яз. Пер­вые пе­ре­во­ды по­яви­лись в начале 1970-х годов.

Сочинения:

Дру­гое не­бо. Рас­ска­зы. М., 1971;

Из­бран­ное. М., 1979;

Собр. соч.: В 4 т. СПб., 1992;

Я иг­раю все­рь­ез…: Эс­се, рас­ска­зы, ин­тер­вью. М., 2002;

Obras completas. Barcelona, 2005–. Vol. 1–.