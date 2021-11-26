КОРТАСАР ХУЛИО
КОРТАСАР ХУЛИО - аргентинский писатель.
Родился в семье сотрудника аргентинского торгового представительства. С 1918 года в Аргентине; детство провёл в пригороде Буэнос-Айреса. Окончил педагогический колледж (1935 год), учился на факультете филологии и философии университета Буэнос-Айреса, который не закончил из-за финансовых трудностей. Работал учителем в провинциальных школах.
В 1944 году преподавал историю литературы в университете г. Мендоса. В 1946-1948 годы служил в Книжной палате Аргентины. Получив стипендию франц. правительства, в 1951 году уехал в Париж, где жил вплоть до кончины. Работал переводчиком в ЮНЕСКО.
Выступал как сторонник социалистических движений в Сальвадоре, Чили, Никарагуа и других странах Латинской Америки, против военной диктатуры в Аргентине. Лишённый аргентинского гражданства, Х. Кортасар в 1981 году принял французское подданство.
Дебютировал в литературе поэтическим сборником «Присутствие» («Presencia», 1938 год, под псевдонимом Хулио Денис), отразившим влияние французской символистской поэзии. Среди наиболее значительных произведений Х. Кортасар аргентинского периода: опубликованный в 1946 году Х.Л. Борхесом рассказ «Захваченный дом» («Casa tomada»), позднее включённый Х. Кортасар в сборнике рассказов «Бестиарий» («Bestiario», 1951 год; в русском переводе также известен под названием «Зверинец»); написанная ритмизованной прозой драма «Короли» («Los reyes», 1949 год), в которой своеобразно переработан миф о минотавре; романы «Дивертисмент» («Divertimento», 1949 год) и «Экзамен» («Examen», 1950 год; оба опубликованы в 1986 году); эссе о творчестве Дж. Китса, заметки по теории и истории литературы.
На формирование творческой манеры Х. Кортасар заметное влияние оказали сюрреализм, экзистенциализм, «новый роман», проза Борхеса, М. де Унамуно, Х. Ортеги-и-Гассета, а также антропологическое исследования Л. Леви-Брюля. Выражением поэтологических идей Х. Каратсара стали книга «Теория туннеля» («Teorí a del t ́unel», 1947 год), эссе «Заметки по поводу одной поэтики» («Para una poética», 1954 год) и «Будка хамелеона» («Casilla del camaleón», 1967 год), книга «Клеточка Морелли» («La casilla de los Morelli», 1973 год).
По мнению Х. Кортасара, литература даёт возможность преодолеть деспотизм разума в пользу интуитивного познания действительности; писатель-«хамелеон», вечно изменяясь в соответствии с избранной темой, должен стать посредником между человеком и полным загадок миром; сознательно игнорируя рациональные способы объяснения действительности, он демонстрирует не подчиняющуюся логике таинственность мироздания.
Практической реализацией этих идей стали снискавшие большую популярность сбориники рассказов: «Конец игры» («Final del juego», 1956 год), «Тайное оружие» [«Las armas secretas», 1959 год; рассказ «Слюни дьявола» («Las babas del diablo») получил особую известность благодаря экранизации М. Антониони - фильм «Фотоувеличение», 1967 год], «Истории хронопов и фамов» («Historias de cronopios y de famas», 1964 год). В рассказах Х. Кортасара фантастическое начало, внезапно проявляясь в обыденной жизни, приводит персонажей к сомнению в адекватности их представлений о реальности.
В своём первом романе «Выигрыши» («Los premios», 1960 год), отличающемся напряжённым приключенческим сюжетом и насыщенном символикой, Х. Кортасар представил панораму жизни всех слоёв аргентинского столичного общества. Всемирную известность получил эксперим. роман Х. Кортасара «Игра в классики» («Rayuela», 1963 год), в котором сюжетное повествование сочетается с размышлениями о природе словесного творчества. Новаторский характер романа заключается в его «нелинейности»: каждая глава представляет собой законченное целое, читать их можно в произвольном порядке. Апеллирующий к 62-й главе «Игры в классики» роман «62. Модель для сборки» («62. Modelo para armar», 1967 год) предстаёт как пронизанная многочисл. намёками, отсылками и ассоциациями головоломка, ключ к прочтению которой должен найти читатель. Раскрытие игровой природы самого акта чтения, предполагающего активное соучастие читателя в конструировании смысла, сделало романы К. одним из самых ярких достижений литературы постмодернизма.
В рассказах сборниках «Все огни - огонь» («Todos los fuegos el fuego», 1966 год) Х. Кортасар размышлял о соотношении европейского и американского типов мировосприятия. Книги «В 80 мирах вокруг одного дня» («La vuelta al día en ochenta mundos», 1967 год) и «Последний раунд» («Último round», 1969 год) демонстрируют увлечение Х. Кортасара формальными экспериментами (применение техники потока сознания и коллажа).
Интерес Х. Кортасара к политическим вопросам проявился в поднимающем тему насилия и власти экспериментальном романе «Книга Мануэля» («Libro de Manuel», 1973 год), где описана деятельность революционеров-подпольщиков и затронута проблема терроризма как способа борьбы за свои права. Роман имеет сложную формальную структуру; в нём применяются разные шрифты, используется техника коллажа, совмещающего разл. пласты речевой реальности и создающего эффект «всеохватности» текста.
Основные темы сборниковков рассказов «Восьмигранник» («Oct ́aedro», 1974 год), «Тот, кто бродит вокруг» («Alguien que anda por ahí», 1977 год), «Мы так любим Гленду» («Queremos tanto a Glenda», 1980 год), «Вне времени» («Deshoras», 1982 год) - любовь, власть и смерть как неконтролируемые экзистенциальные силы.
Последними прижизненными публикациями Х. Кортасара стали антология написанных в разные годы стихотворений «Только сумерки» («Salvo el crepúsculo», 1984 год; собрана самим Х. Кортасара), а также сборники эссе на политические темы, в т. ч. «Автонавты космострады» («Los autonautas de la cosmopista», 1982 год), «Никарагуа, беспощадно нежный край» («Nicaragua tan violentamente dulce», 1983 год).
Большинство произведений Х. Кортасара переведено на русский яз. Первые переводы появились в начале 1970-х годов.
Сочинения:
Другое небо. Рассказы. М., 1971;
Избранное. М., 1979;
Собр. соч.: В 4 т. СПб., 1992;
Я играю всерьез…: Эссе, рассказы, интервью. М., 2002;
Obras completas. Barcelona, 2005–. Vol. 1–.