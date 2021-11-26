КОЧАРЯН РОБЕРТ СЕДРАКОВИЧ

КОЧАРЯН РОБЕРТ СЕДРАКОВИЧ - армянский государственный , политический и военный деятель.

За­оч­но окон­чил элек­тро­тех­нический факультет Ере­ван­ско­го по­ли­тех­нического института (1982). В 1981-1985 годах за­ни­мал пост 2-го сек­ре­та­ря Сте­па­на­керт­ско­го гор­ко­ма ВЛКСМ. С февраля 1988 года один из ли­де­ров Ар­цах­ско­го дви­же­ния, бо­ров­ше­го­ся за вы­ход На­гор­но-Ка­ра­бах­ской АО из Азербайджанской ССР и её вклю­че­ние в со­став Армянской ССР. В 1989, 1990 годах из­би­рал­ся де­пу­та­том ВС Армянской ССР, в октябре 1991 года - де­пу­та­том ВС са­мо­про­воз­гла­шён­ной (сентябрь 1991 года) На­гор­но-Ка­ра­бах­ской Рес­пуб­ли­ки (НКР), с де­каб­ря то­го же го­да его пред­се­да­тель. С августа 1992 года пре­мьер-ми­ни­стр и пред­се­да­тель Государственного комитета обо­ро­ны НКР, ко­ман­до­вал во­енным фор­ми­ро­ва­ния­ми НКР в пе­ри­од армяно-азербайджанского кон­флик­та (1990-1994 годы). В декабре 1994 года по­ста­нов­ле­ни­ем ВС НКР на­зна­чен пре­зи­ден­том рес­пуб­ли­ки (в 1996 году пре­зи­дент­ские пол­но­мо­чия Кочаряна под­твер­жде­ны на вы­бо­рах). С мар­та 1997 года пре­мьер-ми­нистр Рес­пуб­лики Ар­ме­ния. С февраля 1998 года, по­сле вы­хо­да в от­став­ку Л.А. Тер-Пет­ро­ся­на, ис­пол­нял обя­зан­но­сти пре­зи­ден­та Рес­пуб­ли­ки Ар­ме­ния; в мар­те 1998 года из­бран пре­зи­ден­том.

За­ни­мал жё­ст­кую по­зи­цию по во­про­су о На­гор­ном Ка­ра­ба­хе, счи­тая, что он дол­жен при­над­ле­жать Ар­ме­нии. Про­во­дил курс на ук­ре­п­ле­ние от­но­ше­ний с РФ, од­но­вре­мен­но до­би­вал­ся рас­ши­ре­ния свя­зей Ар­ме­нии с ев­ропейскими стра­на­ми и ак­ти­ви­за­ции её со­труд­ни­че­ст­ва с ме­ж­ду­народными ор­га­ни­за­ция­ми (в 2001 году Ар­ме­ния при­ня­та в Со­вет Ев­ро­пы, в 2003 году - в ВТО). В мар­те 2003 года пе­ре­из­бран пре­зи­ден­том на но­вый срок. На пре­зидент­ских вы­бо­рах в феврале 2008 года под­дер­жал кан­ди­да­ту­ру С. Сар­ки­ся­на. После по­бе­ды по­след­не­го в це­лях пре­сече­ния бес­по­ряд­ков, ор­га­ни­зо­ван­ных сто­рон­ни­ка­ми по­тер­пев­ше­го по­ра­же­ние на вы­борах Тер-Пет­ро­ся­на, вре­мен­но ввёл в Ере­ва­не чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние. 9.4.2008 года пе­ре­дал пре­зи­дент­ские пол­но­мо­чия Сар­ки­ся­ну.