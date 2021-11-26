КЁПРЮЛЮ МЕХМЕТ ФУАТ

КЁПРЮЛЮ МЕХМЕТ ФУАТ - турецкий государственный и по­ли­тический дея­тель, фи­ло­лог, ис­то­рик, иностранный член-корреспондент Академии Наук СССР (1925 год).

По окончании юридического факультета Стамбульского университета профессор там же (1913-1939 год), директор Тюркологического института (с 1925 года). С 1935 года депутат меджлиса. После 2-й ми­ро­вой вой­ны примкнул к возглавленной М. Д. Баяром Демократической партии (ДП), министр иностранных дел (1950-1955, 1955-1957 годы) в правительстве А. Мен­де­ре­са .

Со­дей­ст­во­вал всту­п­ле­нию Тур­ции в НАТО (1952 год) и в Ба­гдад­ский пакт 1955 года. В конце 1957 из-за разногласий с руководством ДП по вопросам внутренней политики вышел из партии. После государственного переворота 1960 года вместе с другими лидерами ДП был арестован и предан суду, впоследствии оправдан. 18.12.1961 года создал Свободную демократическую партию. В 1965 году отошёл от политической деятельности.

Ро­до­на­чаль­ник ев­ропейской шко­лы турецкого ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ния . Автор более 500 работ по проблемам турецкой истории, языка и литературы, истории религиозных течений. Среди них: «Первые мистики в турецкой литературе» (1918 год), «Истоки Османской империи» (1935 год), «Турецкие народные поэты» (1940-1941 годы), «Ислам и исследования по истории тюркского права и институт вакфа» (опубликован посмертно в 1983 году) и др.

Сочинения:

Türk dili ve edebiyatı hakkında ararștır­malar. İst., 1934

Osmanlı devletinin kuru­lușu. Ankara, 1959.

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