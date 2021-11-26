КЁПРЮЛЮ МЕХМЕТ ФУАТ
КЁПРЮЛЮ МЕХМЕТ ФУАТ - турецкий государственный и политический деятель, филолог, историк, иностранный член-корреспондент Академии Наук СССР (1925 год).
По окончании юридического факультета Стамбульского университета профессор там же (1913-1939 год), директор Тюркологического института (с 1925 года). С 1935 года депутат меджлиса. После 2-й мировой войны примкнул к возглавленной М. Д. Баяром Демократической партии (ДП), министр иностранных дел (1950-1955, 1955-1957 годы) в правительстве А. Мендереса.
Содействовал вступлению Турции в НАТО (1952 год) и в Багдадский пакт 1955 года. В конце 1957 из-за разногласий с руководством ДП по вопросам внутренней политики вышел из партии. После государственного переворота 1960 года вместе с другими лидерами ДП был арестован и предан суду, впоследствии оправдан. 18.12.1961 года создал Свободную демократическую партию. В 1965 году отошёл от политической деятельности.
Родоначальник европейской школы турецкого литературоведения. Автор более 500 работ по проблемам турецкой истории, языка и литературы, истории религиозных течений. Среди них: «Первые мистики в турецкой литературе» (1918 год), «Истоки Османской империи» (1935 год), «Турецкие народные поэты» (1940-1941 годы), «Ислам и исследования по истории тюркского права и институт вакфа» (опубликован посмертно в 1983 году) и др.
Сочинения:
Türk dili ve edebiyatı hakkında ararștırmalar. İst., 1934
Osmanlı devletinin kurulușu. Ankara, 1959.