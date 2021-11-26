КАРЗАЙ ХАМИД
КАРЗАЙ ХАМИД - государственный и политический деятель Афганистана.
Отец Карзая Абдул Ахад Карзай был вождём племени поползай в провинциях Пактия, Кандагар, Забуль, Урузган и близким другом афганского короля М. Захир-шаха. В 1978-1983 годах Карзай изучал политологию в Химачальском университете (Индия), затем жил в Пакистане, куда после ввода советских войск в Афганистан эмигрировала в 1979 году его семья. Примкнул к Национальному исламскому фронту Афганистана - группировке вооруженной исламской оппозиции, выступавшей в поддержку свергнутого Захир-шаха, занимался вопросами финансирования вооруженной борьбы против советского присутствия в Афганистане и просоветского правительства в Кабуле, в том числе выступал в роли посредника при передаче исламской оппозиции военной и финансовой помощи США. После вывода советских войск из Афганистана и падения режима М. Наджибуллы заместитель министра иностранных дел (1992-1994 годы) в правительстве Б. Раббани. С возникновением движения «Талибан» оказал ему активную финансовую поддержку. Однако вскоре отошёл от талибов, высказался за реставрацию власти Захир-шаха. В 1997 году эмигрировал в Пакистан, проживал также в США. После гибели отца (убит талибами в июле 1999 года) призвал к сопротивлению существующему режиму. С началом антитеррористической операции в Афганистане западных стран во главе с США и сил Северного альянса, заручившись поддержкой Захир-шаха, осенью 2001 года лично руководил антиталибскими операциями вооруженных отрядов своего племени. После свержения правительства талибов назначен при активной поддержке администрации США главой Временной администрации Афганистана (декабрь 2001 года). В июне 2002 Лоя джиргой избран главой государства и возглавил Переходное правительство страны. В декабре 2003 - январе 2004 годов содействовал принятию новой конституции. 09.10.2004 года избран президентом. Несмотря на поддержку пуштунских племён и размещённых в Афганистане сил международной коалиции, правительство Карзая не контролирует большую часть территории страны, не может пресечь деятельность вооруженной оппозиции, производство наркотиков и их вывоз за рубеж, обеспечить подъём национальной экономики.