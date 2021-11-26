ГУГГЕНХЕЙМ

ГУГГЕНХЕЙМ - се­мья американских кол­лек­цио­не­ров .

Со­ло­мон Ро­берт (2.2.1861 года, Фи­ла­дель­фия, штат Пен­силь­ва­ния - 3.11.1949 года, Порт-Ва­шинг­тон, штат Нью-Йорк), по­том­ственный американский про­мыш­лен­ник. На­чал со­би­ра­тель­скую дея­тель­ность с кол­лек­цио­ни­ро­ва­ния итальянской и французской жи­во­пи­си Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния, а так­же французской и американской жи­во­пи­си XIX века. В конце 1920-х годов под влия­ни­ем немецкой ху­дож­ни­цы и тео­ре­ти­ка искусства ба­ро­нес­сы Х. Ри­бей на­чал фор­ми­ро­вать кол­лек­цию про­из­ве­де­ний ху­дож­ни­ков аван­гар­да (В.В. Кан­дин­ский, П. Клее, Р. Бау­эр, Р. Де­ло­не, А. Мо­диль­я­ни, М.З. Ша­гал и др.), ко­то­рая вы­став­ля­лась в различных му­зе­ях США. В 1937 году уч­ре­дил фонд Со­ло­мо­на Гуггенхайма с це­лью соз­да­ния му­зея для экс­по­ни­ро­ва­ния его кол­лек­ции. В 1939 году в Нью-Йор­ке был от­крыт Му­зей бес­пред­мет­ной жи­во­пи­си (в 1952 году пе­ре­име­но­ван в Му­зей Со­ло­мо­на Гуггенхейма; в 1959 году пе­ре­ехал в собственное зда­ние, архитектор Ф.Л. Райт).

Пег­ги (Мар­ге­рит) (26.8.1898 года, Нью- Йорк - 23.12.1979 года, Ве­не­ция), пле­мян­ни­ца Со­ло­мо­на Гуггенхейма. В 1920-х годах в Па­ри­же при­об­ре­та­ла ра­бо­ты ху­дож­ни­ков аван­гар­да (пре­имущественно ма­сте­ров сюр­реа­лиз­ма, ку­биз­ма и аб­ст­рак­цио­низ­ма ). В 1938 году от­кры­ла в Лон­до­не Га­ле­рею современного искусства (её кон­суль­тан­та­ми вы­сту­па­ли М. Дю­шан, Г. Рид). В 1942 году ос­но­ва­ла в Нью-Йор­ке га­ле­рею «Ис­кус­ст­во это­го ве­ка», где экс­по­ни­ро­ва­ла свою кол­лек­цию и уст­раи­ва­ла вы­став­ки мас­те­ров аб­ст­ракт­но­го экс­прес­сио­низ­ма (Дж. Пол­лок, М. Рот­ко и др.). В 1949 году при­об­ре­ла в Ве­не­ции Па­лац­цо Вень­ер-деи-Ле­о­ни, раз­мес­ти­ла там свою кол­лек­цию, от­крыв её для пуб­лич­но­го по­се­ще­ния в 1951 году, а так­же уч­ре­ди­ла фонд Пег­ги Гуггенхейм. В 1976 году Пег­ги Гуггенхейм пе­ре­да­ла пра­ва на свою ве­не­ци­ан­скую кол­лек­цию фон­ду Со­ло­мо­на Гуггенхейма, ко­то­рый пе­ре­обо­ру­до­вал её ча­ст­ный дом в Му­зей со­б­ра­ния Пег­ги Гуггенхайм.

Фонд управ­ля­ет так­же ря­дом других му­зе­ев: Му­зе­ем Со­ло­мо­на Гуггенхейма в Биль­бао в Ис­па­нии (зда­ние окон­че­но в 1997 году, архитектор Ф.О. Ге­ри), «Дой­че-Гуг­ген­хейм» в Бер­ли­не (от­крыт в 1997 году, архитектор Р. Глюк­ман), вы­ста­воч­ным цен­тром «Гуг­ген­хейм-Эр­ми­таж» в Лас-Ве­га­се (совметсный про­ект фон­да и Эр­ми­та­жа; 2001, по про­ек­ту Р. Кул­хаа­са на тер­ри­то­рии ка­зи­но-оте­ля «Ве­не­циа­нец»).

Иллюстрации:

Здание музея, фото. Архив БРЭ.

Сочинения:

Guggenheim P. Out of this century: con­fessions of an art addict. N. Y., 1979.