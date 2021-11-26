МЮРДАЛЬ Альва
Шведский политический деятель, дипломат, социолог.
Жена Г. Мюрдаля. В 1924 окончила Стокгольмскую высшую школу (Стокгольмский ун-т) со степенью бакалавра (слушала курсы по социологии, философии, психологии и школьной педагогике). Продолжила образование в Лондоне, Лейпциге и Стокгольме, в 1934 получила степень магистра в Уппсальском ун-те. Чл. и один из ведущих идеологов Социал-демократической рабочей партии Швеции, вместе с супругом участвовала в разработке т. н. швед. модели социализма. Занималась изучением проблем рождаемости и дошкольного воспитания. В соавторстве с Г. Мюрдалем выпустила кн. «Кризис в вопросе населения» («Kris i befolkningsfrcagan», 1934), в которой проводилась мысль о необходимости сочетания социальных реформ для поощрения деторождения с поддержкой индивидуальной свободы женщин. При этом являлась сторонницей евгеники и пропагандировала принудит. стерилизацию женщин, страдающих генетич. заболеваниями (впоследствии отказалась от этой позиции). С 1930-х гг. вместе с мужем жила попеременно в Швеции, Швейцарии и США. В 1936 основала в Стокгольме Педагогич. ин-т дошкольного обучения (его директор до 1948). В сер. 1930-х гг. вице-пред. Стокгольмской орг-ции деловых и работающих женщин, в 1938–47 вице-президент Междунар. федерации деловых и работающих женщин. Во время 2-й мировой войны вице-пред. Объединённого к-та швед. гражданских организаций для культурной помощи Европе. После 1945 активно выступала за разоружение и прекращение гонки вооружения, в 1946 представляла Швецию на Парижской конференции ЮНЕСКО. В 1955–61 посол Швеции в Индии. С 1961 спец. помощник мин. ин. дел Швеции по вопросам разоружения. С 1962 деп. риксдага. В 1962–73 руководитель швед. делегации на конференции по разоружению в Женеве (в 1966–73 в ранге министра без портфеля швед. правительства). Нобелевская пр. мира 1982 (совм. с А. Гарсией Роблесом).