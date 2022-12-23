МАЛИНОВ, АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

Малинов, Александр Павлов (21.04[03.05].1867, с. Пандаклия, Южн. Бессарабия, Румыния, ныне д. Ореховка, Одесская обл., Украина — 20.03.1938, София) — болгарский государственный и политический деятель, лидер Демократической партии.Родился в купеческой семье болгарских переселенцев в Бессарабии. Образование получил в гимназии в Болграде, в Южнославянском пансионе Тодора Минкова в Николаеве. В 1891 закончил юридический факультет Киевского университета. Вернувшись в Болгарию, работал судь­ей, прокурором и адвокатом. Участвовал в значимых процессах: адвокат Петко Каравелова, обвиняемого в организации убийства министра Христо Белчева (1891), прокурор в процессах против убийц Стефана Стамболова (1896), а также по злоупотреблениям с госсредствами министров кабинета Тодора Иванчова (1899—1901). В 1915 выступал в качестве адвоката Александра Стамболийского, осужденного за антивоенную деятельность и приговоренного к пожизненному заключению (в 1922 Стамболийский отправил своего бывшего защитника в тюрьму без суда и следствия).С 1896 — активный член, а после смерти П. Каравелова в 1903 — глава Демократической партии.

Родился в купеческой семье болгарских переселенцев в Бессарабии. Образование получил в гимназии в Болграде, в Южнославянском пансионе Тодора Минкова в Николаеве. В 1891 закончил юридический факультет Киевского университета. Вернувшись в Болгарию, работал судь­ей, прокурором и адвокатом. Участвовал в значимых процессах: адвокат Петко Каравелова, обвиняемого в организации убийства министра Христо Белчева (1891), прокурор в процессах против убийц Стефана Стамболова (1896), а также по злоупотреблениям с госсредствами министров кабинета Тодора Иванчова (1899—1901). В 1915 выступал в качестве адвоката Александра Стамболийского, осужденного за антивоенную деятельность и приговоренного к пожизненному заключению (в 1922 Стамболийский отправил своего бывшего защитника в тюрьму без суда и следствия).

С 1896 — активный член, а после смерти П. Каравелова в 1903 — глава Демократической партии. В 1899, 1901, 1908 — депутат Народного собрания от Демократической партии.

В январе 1908 Демократическая партия сформировала кабинет во главе с М. Ему удалось прекратить университетский кризис, вернув к работе уволенных преподавателей. Будучи убежденным демократом и конституционалистом, активно участвовал в подготовке акта провозглашения независимости 22 сентября 1908, стал автором Манифеста о провозглашении независимости. Взял на себя трудные вопросы урегулирования болгарского долга перед Османской империей при участии России. Добился получения в 1909 двух крупных займов, первый из которых использован для выкупа болгарского участка Восточных железных дорог.

В 1911 участвовал в разработке изменений в Тырновской конституции 1879, приведших к увеличению внешнеполитических полномочий царя Фердинанда I с правом бесконтрольного заключения тайных соглашений.

Выступал за сохранение нейтралитета Болгарии в Первой мировой войне, затем за возможное присо­единение к Антанте, против участия в войне на стороне Тройственного союза. После Первой мировой войны был премьером правительства, подавившего Владайское солдатское восстание 1918 и подписавшего Салоникское перемирие 30 сентября 1918. 3 октября 1918 принял из рук Фердинанда I абдикцию.

Занял открыто отрицательную позицию по отношению к коалиционному правительству А. Стамболийского, руководил созданием оппозиционного Конституционного блока, в 1922 осужден за вовлечение Болгарии в Первую мировую войну и последовавшие национальные катастрофы. Кроме заключения министры обязаны были выплачивать репарации Болгарии за счет собственного имущества.

После государственного переворота 9 июня 1923 М. освобожден из тюрьмы, вступил в «Демократический сговор», но уже в апреле 1924 вышел из него и возглавил оставшуюся вне «Демократического сговора» и находившуюся в легальной оппозиции фракцию Демократической партии. Как лидер партии выступал за создание коалиции Народный блок, которая победила на выборах 21 июня 1931. До октября 1931 возглавлял коалиционный кабинет. В 1931—1934 — председатель Народного собрания. Госпереворот 19 мая 1934 и установление режима личной власти царя Бориса III воспринял негативно, оставаясь сторонником демократии, конституционализма и парламентаризма.

Весной 1938 как кандидат в депутаты парламента от легальной оппозиции М. активно включился в предвыборную борьбу. На 20 марта 1938 было назначено публичное выступление в столичном кинотеатре, во время которого его сердце не выдержало и он умер.

Соч. : Под знака на острастени и опасни политически борби. София, 1991; Странички от нашата нова политическа история. София, 1993.

Лит. : Куманов М. А . Малинов — познатият и непознатият. София, 1993. О. А. Дубовик .