КАЛЛАИ МИКЛОШ

КАЛЛАИ МИКЛОШ - венгерский государственный и политический деятель.

Из дво­рян­ской се­мьи, сын главного иш­па­на ко­ми­та­та Са­болч А. Кал­лаи. Юри­дическое об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в университетах Же­не­вы, Мюн­хе­на и Бу­дапеш­та. В 1920-1922 годах уезд­ный начальник округа На­дькал­ло, в 1922-1929 годах за­ни­мал ме­сто от­ца на по­сту главного иш­па­на ко­ми­та­та Са­болч. В 1929-1931 годах государственный сек­ре­тарь по де­лам тор­гов­ли, с 1931 года де­пу­тат венгерского пар­ла­мен­та. С 01.10.1932 года по 09.01.1942 года министр зем­ле­де­лия в пра­ви­тель­ст­вах Д. Гём­бё­ша и Л. Бар­до­ши. В 1936-1942 годах так­же воз­глав­лял Ир­ри­гационное управ­ле­ние Венг­рии.

09.03.1942 года М. Хор­ти на­зна­чил Каллаи пре­мьер-министром и министром иностранных дел Венг­рии (за­ни­мал этот пост до 24.07.1943 года). Бу­ду­чи про­тив­ни­ком про­гер­ман­ской ори­ен­та­ции Л. Бар­до­ши и счи­тая её опас­ной для стра­ны, Каллаи стре­мил­ся ус­та­но­вить кон­так­ты с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и США, вы­вес­ти Венг­рию из 2-й ми­ро­вой вой­ны . Вёл се­па­рат­ные пе­ре­го­во­ры с анг­ли­ча­на­ми в Тур­ции, а за­тем в Шве­ции, Швей­ца­рии и Пор­туга­лии. По их ре­зуль­та­там в на­ча­ле сентября 1943 года бы­ло под­пи­са­но сек­рет­ное анг­ло-венгерское со­гла­ше­ние, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым Венг­рия обя­за­лась сло­жить ору­жие пе­ред анг­ло-американскими вой­ска­ми пос­ле их вступ­ле­ния на Бал­ка­ны.

Во­пло­тить это со­гла­ше­ние в жизнь по­ме­ша­ла Гер­ма­ния. По­сле ка­пи­ту­ля­ции Ита­лии вер­махт в со­от­вет­ст­вии с пла­ном «Мар­га­ри­та» в мар­те 1944 года ок­ку­пи­ро­вал Венг­рию. 19.03.1944 года Каллаи, стре­мясь из­бе­жать аре­ста, ук­рыл­ся в турецком по­соль­ст­ве в Бу­да­пеш­те. В се­ре­ди­не но­яб­ря, пос­ле то­го как по­ки­нул убе­жи­ще, был аре­сто­ван. Со­дер­жал­ся в тюрь­ме города Шо­прон, за­тем в конц­ла­ге­рях Ма­ут­хау­зен и Да­хау. Же­на Каллаи бы­ла най­де­на уби­той 07.02.1945 года в турецком по­соль­ст­ве. По­сле вой­ны эмиг­ри­ро­вал в Ита­лию, в начале 1950-х годов - в США, где при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в ра­бо­те венгерских эмиг­рант­ских ор­га­ни­за­ций. В апреле 1993 года ос­тан­ки Каллаи бы­ли пе­ре­за­хо­ро­не­ны в се­мей­ном скле­пе в Кал­ло­шемь­е­не.