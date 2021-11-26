ИНТЕРНАЦИОНАЛ 2½-й
ИНТЕРНАЦИОНАЛ 2½-й (Венский интернационал) - международное объединение социалистических партий.
Создание Интернационала 2½-го явилось ответом на усиление рабочего движения и рост влияния коммунистических партий в Европе, последовавшие за экономическим и политическим кризисом 1920-1921 годов. Основан 22-27 февраля 1921 года в Вене на конференции центристских партий и групп Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Испании, Польши, Румынии, США, Франции, Швейцарии и др. (среди них – Независимая социал-демократическая партия Германии, Австрийская социал-демократическая партия, Французская социалистическая партия, Английская независимая рабочая партия, русские меньшевики и эсеры и ряд других), которые формально пошли на размежевание с Бернским интернационалом.
Лидеры Интернационала 2½-го (Ф. Адлер, О. Бауэр, Р. Гримм, Ж. Лонге, Дж. Р. Макдональд, Л. Мартов, В.М. Чернов и др.) расходились во мнениях с коммунистами по основным вопросам рабочего движения (диктатура пролетариата, вооружённое восстание, отношение к Советской России). Допуская возможность захвата власти пролетариатом путём вооружённого восстания, они не отвергали методы демократии, которые, по их мнению, могли обеспечить рабочему классу политическую власть на основе парламентского большинства.
Деятели И. 2½-го объявляли себя поборниками единства международного рабочего движения, осуждали «красный террор» в Советской России и требовали легализации партии меньшевиков и эсеров. Интернационал 2½-й отверг 21 условие для партий, желающих вступить в Коммунистический интернационал. На конференции трёх Интернационалов, проходившей 2-5 апреля 1922 в Берлине, Интернационал 2½-й вместе с Интернационалом 2-м не поддержали выдвинутую делегацией Коминтерна программу борьбы за единый фронт. Декларация Интернационала 2½-го содержала критику в адрес Советской России за лишение политических прав и преследование социалистических партий. Интернационал 2½-й принял участие во Всемирном конгрессе по борьбе с военной опасностью, созванном в Гааге в декабре 1922 года.
В мае 1923 года Интернационал 2½-й объединился с Бернским интернационалом, образовав Социалистический рабочий интернационал.
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