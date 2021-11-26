ИНКОТЕРМС

ИНКОТЕ́РМС (англ. incoterms, international commerce terms) - ме­ж­ду­на­род­ные пра­ви­ла по тол­ко­ва­нию тер­ми­нов в об­лас­ти внеш­ней тор­гов­ли, раз­ра­бо­тан­ные Ме­ж­ду­на­род­ной тор­го­вой па­ла­той.

Впер­вые бы­ли из­да­ны в 1936 году (Па­риж), не­од­но­крат­но из­ме­ня­лись и до­пол­ня­лись. Инкотермс пред­став­ля­ют со­бой стан­дарт­ные ус­ло­вия до­го­во­ра ме­ж­ду­народного ку­п­ли-про­да­жи, ко­то­рые оп­ре­де­ле­ны за­ра­нее и по­мо­га­ют из­бе­жать не­оп­ре­де­лён­но­сти различной ин­тер­пре­та­ции та­ких тер­ми­нов в различных стра­нах, а так­же по­зво­ля­ют от­ка­зать­ся от их де­таль­ной рас­шиф­ров­ки в тек­сте кон­крет­но­го до­го­во­ра. Эти ус­ло­вия для об­лег­че­ния по­ни­ма­ния объ­е­ди­не­ны в че­ты­ре груп­пы (E, F, C, D) в за­ви­си­мо­сти от объ­ё­ма обя­зан­но­стей сто­рон, на­чи­ная с ми­ним. обя­зан­но­стей про­дав­ца.

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