ИНКОТЕРМС
ИНКОТЕ́РМС (англ. incoterms, international commerce terms) - международные правила по толкованию терминов в области внешней торговли, разработанные Международной торговой палатой.
Впервые были изданы в 1936 году (Париж), неоднократно изменялись и дополнялись. Инкотермс представляют собой стандартные условия договора международного купли-продажи, которые определены заранее и помогают избежать неопределённости различной интерпретации таких терминов в различных странах, а также позволяют отказаться от их детальной расшифровки в тексте конкретного договора. Эти условия для облегчения понимания объединены в четыре группы (E, F, C, D) в зависимости от объёма обязанностей сторон, начиная с миним. обязанностей продавца.