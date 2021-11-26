ДИМИТРОВ ГЕОРГИ МИХОВ
ДИМИТРОВ ГЕОРГИ МИХОВ (Гемето) - болгарский политический деятель.
По профессии врач. С 1922 года член Болгарского земледельческого народного союза (БЗНС), с 1932 года один из его лидеров. После государственного переворота 19.5.1934 года находился в оппозиции правящему режиму. В начале 1941 года готовил государственный переворот с целью создания правительства пробританской ориентации. Выступал против присоединения Болгарии к Пакту трёх держав 1940 года. В феврале 1941 года нелегально покинул страну. С весны 1941 года председатель эмигрантского болгарского национального комитета «Свободная и независимая Болгария», созданного в Иерусалиме при содействии британских спецслужб. Руководил одноимённой антифашистской радиостанцией, вещавшей на Болгарию. В сентябре 1944 года вернулся на родину, с октября 1944 года главный секретарь БЗНС, один из лидеров правого крыла партии. В рамках Отечественного фронта проводил независимый курс. В январе 1945 года смещён со своего поста при активном содействии советских представителей в Союзнической контрольной комиссии. В мае 1945 года исключён из БЗНС, эмигрировал, в 1946 году заочно приговорён болгарским судом к пожизненному заключению. 11.8.1948 года в Вашингтоне возглавил воссозданный комитет «Свободная и независимая Болгария», деятельность которого имела антикоммунистическую направленность (комитет был признан Государственным департаментом США единственным официальным представителем болгарской эмиграции). В ноябре 1992 года прах Димитрова был перезахоронен в Болгарии.