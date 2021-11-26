МЕЙНАРД
МЕЙНАРД - первый католический епископ Ливонии (с 1186 года).
Происходил из семьи министериалов Бременского архиепископства (по мнению М. Хельманна, Н. Ангерманна и др.) или из знатного рода (по версии Э. Мугуревича). До прибытия в Ливонию Мейнард был каноником относившегося к Бременскому архиепископству монастыря августинцев в Зегеберге (ныне город Бад-Зегеберг, Германия), в землях западных славян, где с 1120-х годов католические монахи во главе с проповедником Вицелином вели миссионерскую деятельность. Наставником Мейнарда после принятия пострига мог быть, по мнению германского историка А. Хаука, сам Вицелин.
Предположительно весной 1184 года, возможно уже не в первый раз, Мейнард прибыл в устье Западной Двины (Даугавы) на купеческом корабле. В составе посольства находились бременские купцы, заинтересованные в обустройстве факторий в землях даугавских ливов. Согласно «Хронике Ливонии» Генриха Латвийского (1220-е годы), Мейнард стал осуществлять миссионерскую деятельность среди ливов по собственной инициативе. Однако более вероятно, что Мейнард получил согласие и благословение на неё от бременского архиепископа Зигфрида I (1180-1184 годы) и папы Римского Луция III (1181-1185 годы) и именно в качестве посланника католических иерархов Мейнард направился к полоцкому князю, политические права которого на земли даугавских ливов признавались в европейских странах. Полоцкий князь дал согласие на проповедь католичества в его владениях на Западной Двине (православный епископ в Полоцке в тот момент отсутствовал), а также на строительство храма и каменных укреплений (переходили затем в совместное владение ливов и бременских купцов), возможно, в обмен на обещание помощи в защите от участившихся нападений литовцев, переданное Мейнардом от его духовных сеньоров. Под руководством Мейнарда близ укрепления ливов Икскюль построена деревянная церковь. В помощь Мейнарду присланы священнослужители. Старейшины ливов, живших в низовьях Западной Двины и в Торейде (Турайде), приняли крещение. Прибывшие с острова Готланд мастера начали строительство каменных замков на месте Икскюля и на острове Гольм (Мартиньсала; ныне затоплен). В 1186 году, при бременском архиепископе Гартвиге II и папе Римском Клименте III, Мейнард назначен главой нового Икескольского епископства «в Рутении», однако вскоре остался без поддержки церковных иерархов (Гартвиг II в 1190 году бежал из Бремена, а Климент III умер в 1191 году). После завершения строительства замков ливы вернулись в язычество, а Мейнард с соратниками оказались в изоляции в замке Икскюль. Только около 1193 года его посланец - монах Теодорих сумел добраться до Рима. Папой Целестином III был объявлен крестовый поход в Ливонию, однако его участники высадились и действовали в 1193-1194 годах на южном побережье Финского залива.
Мейнард канонизирован 08.09.1993 года папой Римским Иоанном Павлом II. День памяти Мейнарда в Римско-католической церкви - 14 августа.
Источники:
Генрих Латвийский. Хроника Ливонии / Введение, перевод и комментарии С.А. Аннинского. М.; Л., 1938;
Heinrichs Livl ̈andische Chronik / Hrsg. L. Arbusow, A. Bauer. Hannover, 1955;
Indrik̦a hronika / Tulkojums Ā. Feldhu̅na, priekšva̅rds un komenta̅ri Ē. Mugure̅viča. Rīga, 1993;
Матузова В.И., Назарова Е.Л. Крестоносцы и Русь. Конец XII века - 1270 год: Тексты. Пер. Комментарий. М., 2002.
Дополнительная литература:
Hauck A. Kirchengeschichte Deutschlands. B.; Lpz., 1904. Tl 4;
Angermann N. Meinhard, der Apostel Livlands. Bonn, 1986;
Hellmann M. Bischof Meinhard und die Eigenart der kirchlichen Organization in den baltischen Ländern // Gli Inizi del Cristianesimo in Livonia-Lettonia. Roma, 1989;
Hucker B.U. Die Herkunft des Livenapostels Meinhard // Studien über die Anfänge der Mission in Livland. Sigmaringen, 1989;
Назарова Е.Л. Регион Западной Двины в эпоху смены политического влияния // Контактные зоны в истории Восточной Европы. М., 1995;
Jensen C.S. The nature of the early missionary activities and crusades in Livonia, 1185-1201 // Medieval spirituality in Scandinavia and Europe. Odense, 2001.