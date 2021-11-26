ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

Од­но из по­ня­тий, ис­поль­зуе­мых в со­цио­ло­гической тео­рии для обо­зна­че­ния об­щественных сис­тем «со­вре­мен­но­го ти­па»; ак­цен­ти­ру­ет вни­ма­ние на кар­ди­наль­ных из­ме­не­ни­ях в об­лас­ти про­из­вод­ст­ва, рас­про­стра­не­ния и по­треб­ле­ния ин­фор­ма­ции, про­ис­шед­ших в ин­ду­ст­ри­аль­но раз­ви­тых стра­нах во 2-й половине 20 в., а так­же на обу­слов­лен­ных этим со­ци­аль­ных, эко­но­мических и куль­тур­ных по­след­ст­ви­ях.

Идея И. о. воз­ник­ла в кон. 1960-х гг.; сам тер­мин при­пи­сы­ва­ет­ся япон. спе­циа­ли­сту Ю. Хая­ши. Кон­цеп­ту­аль­ные ос­но­вы тео­рии И. о. за­ло­же­ны в ра­бо­тах Д. Бел­ла, А. Тоф­ле­ра, амер. фу­ту­ро­ло­га Дж. Не­сби­та и др.

Важ­ней­шие ха­рак­те­ри­сти­ки И. о.: 1) ла­ви­но­об­раз­ное рас­про­стра­не­ние ин­фор­мац. тех­но­ло­гий (пре­ж­де все­го ком­пь­ю­тер­ных и те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ных); 2) пре­вра­ще­ние ин­фор­ма­ции в важ­ней­ший соци­аль­ный ре­сурс, не­об­хо­ди­мую пред­по­сыл­ку управ­ленч. дея­тель­но­сти, раз­ви­тия эко­но­ми­ки, об­ра­зо­ва­ния, сфе­ры ус­луг, до­маш­не­го бы­та, рек­реа­ци­он­ной сфе­ры и т. д.; по не­ко­то­рым дан­ным, в наи­бо­лее раз­ви­тых стра­нах проф. дея­тель­ность бо­лее по­ло­ви­ны за­ня­тых свя­за­на ис­клю­чи­тель­но с про­из­вод­ст­вом и об­ра­бот­кой ин­фор­ма­ции; 3) на­де­ле­ние СМИ ста­ту­сом «чет­вёр­той вет­ви вла­сти»; 4) рас­ши­ре­ние гра­ниц и «ре­пер­туа­ра» мас­со­вой куль­ту­ры; 5) уве­ли­че­ние ка­на­лов вер­ти­каль­ной и го­ри­зон­таль­ной мо­биль­но­сти; 6) из­ме­не­ние пред­став­ле­ний о со­ци­аль­ном про­стран­ст­ве («гло­ба­ли­за­ция» про­стран­ст­ва, мгно­вен­ная дос­туп­ность да­же пе­ри­фе­рий­ных его сег­мен­тов) и вре­ме­ни (рас­ши­ре­ние ра­мок «со­вре­мен­но­сти», ко­гда да­же от­да­лён­ные ис­то­рич. со­бы­тия вос­при­ни­ма­ют­ся как про­ис­хо­дя­щие «здесь» и «сей­час»); 7) воз­ник­но­ве­ние в про­цес­се ком­му­ни­ка­ции осо­бой вир­ту­аль­ной ре­аль­но­сти, не­сво­ди­мой к ре­зуль­та­там тех­нич. ви­зуа­ли­за­ции и вы­хо­дя­щей за пре­де­лы во­об­ра­же­ния и па­мя­ти ин­ди­ви­да; 8) пре­вра­ще­ние ин­фор­мац. тех­но­ло­гий в ба­зу для раз­ви­тия вы­со­ких тех­но­ло­гий (Hi-Tech).

Ста­нов­ле­ние И. о. про­хо­ди­ло в неск. эта­пов. Пер­вый свя­зан с пре­одо­ле­ни­ем «ин­фор­ма­ци­он­но­го кри­зи­са», ко­гда, сод­ной сто­ро­ны, рез­ко воз­рос­ло про­из­вод­ст­во ин­фор­ма­ции («ин­фор­мац. взрыв»), а с другой – у по­тре­би­те­ля воз­ник­ли труд­но­сти с по­ис­ком нуж­ных све­де­ний («ин­фор­мац. го­лод»). Кри­зис пре­одо­ле­вал­ся пре­ж­де все­го пу­тём соз­да­ния раз­ветв­лён­ных по­ис­ко­вых сис­тем (см. Ин­тер­нет ). На сле­дую­щем эта­пе клю­че­вы­ми ста­ли про­бле­мы ин­фор­ма­ци­он­ной куль­ту­ры (ком­пе­тент­ность в об­лас­ти ин­фор­ма­ти­ки, уме­ние бы­ст­ро ори­ен­ти­ро­вать­ся в ин­фор­мац. про­стран­ст­ве, от­вет­ст­вен­ность за про­из­во­ди­мую ин­фор­ма­цию, со­блю­де­ние эти­ки об­ще­ния в ин­фор­мац. сре­де) и ин­фор­мац. без­опас­но­сти (пре­дот­вра­ще­ние слу­чай­ных или це­ле­на­прав­лен­ных сбо­ев в ин­фор­мац. сис­те­мах, ма­ни­пу­ля­ций и кон­тро­ля за людь­ми с ис­поль­зо­ва­ни­ем ин­фор­мац. тех­но­ло­гий, обес­пе­че­ние кон­фи­ден­ци­аль­но­сти лич­ной ин­фор­ма­ции).

С 1970-х гг. про­ис­хо­дит кон­вер­ген­ция кон­цеп­ции И. о. и тео­рии по­стин­ду­ст­ри­аль­но­го об­ще­ст­ва . В ка­че­ст­ве об­щих при­зна­ют­ся сле­дую­щие прин­ци­пы: пер­во­сте­пен­ная роль тео­ре­тич. зна­ния (ин­фор­ма­ции) в функ­цио­ни­ро­ва­нии со­циу­ма; опе­ре­жаю­щее раз­ви­тие нау­ко­ём­ких от­рас­лей, но­вых ин­тел­лек­ту­аль­ных тех­но­ло­гий, эко­но­ми­ки ус­луг; ори­ен­ти­ро­ван­ность в бу­ду­щее лю­бых про­во­ди­мых пре­об­ра­зо­ва­ний, ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние ин­но­ва­ций как осн. сред­ст­ва реа­ли­за­ции та­ко­го под­хо­да; клю­че­вая роль ин­тел­лек­туа­лов в фор­ми­ро­ва­нии но­вых элит («экс­пан­сия но­вой ин­тел­ли­ген­ции»). В кон­тек­сте этих по­ло­же­ний пе­ре­ос­мыс­ли­ва­ет­ся и роль са­мой ин­фор­ма­ции. Прин­ци­пи­аль­ным яв­ля­ет­ся не то, что её ко­ли­че­ст­во по­сто­ян­но воз­рас­та­ет (од­но­вре­мен­но уве­ли­чи­ва­ет­ся и мас­сив «ин­фор­мац. му­со­ра»), и не то, что в управ­ле­нии все­ми про­цес­са­ми за­дей­ст­во­ва­ны ин­фор­мац. ре­сур­сы, а то, что: 1) ин­фор­ма­ция ста­но­вит­ся то­ва­ром; 2) ин­фор­ма­ция пе­ре­да­ёт­ся мгно­вен­но, про­цесс и гра­ни­цы её рас­про­стра­не­ния прак­ти­че­ски не­кон­тро­ли­руе­мы, в ре­зуль­та­те че­го «сред­ст­во» (ком­му­ни­кац. ка­на­лы) са­мо пре­вра­ща­ет­ся в «со­дер­жа­ние» (Г. М. Мак-Лю­эн). По­ка что вы­иг­рыш от на­сту­п­ле­ния ин­фор­мац. эры пре­вы­ша­ет из­держ­ки, од­на­ко воз­мож­ность бес­кон­фликт­но­го су­ще­ст­во­ва­ния в И. о. пред­став­ля­ет­ся ма­ло­ве­ро­ят­ной.

Автор статьи: И. В. Ме­лик-Гай­га­зян.

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