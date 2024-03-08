СУКАРНОПУТРИ, МЕГАВАТИ

Сукарнопýтри, Мегавати ( индонез. Soekarnoputri) (род. 23.01.1947, Джокьякарта) — индонезийский государственный и политический деятель, дочь первого президента республики Сукарно . Училась в Университете Паджаджаран (Бандунг, 1965–1967) и Университете Индонезия (Джакарта, 1970–1972). В 1980-е активно подключилась к деятельности Демократической партии Индонезии (ДПИ). В конце 1993 на внеочередном съезде ДПИ была избрана председателем партии. В июне 1996 смещена с поста, что вызвало продолжавшиеся несколько дней массовые беспорядки в Джакарте и других городах. В 1997 власти воспрепятствовали С. выдвинуть свою кандидатуру на выборах в парламент. В мае 1998 после ухода Сухарто с поста президента создала и возглавила альтернативную ДПИ партию под названием Демократическая партия Индонезии (борющаяся), занявшую на всеобщих выборах в мае 1999 первое место с 37,4 % голосов избирателей. В октябре 1999 избрана вице-президентом страны при президенте Абдуррахмане Вахиде (Гус Дуре). После импичмента Гус Дура в 2001 сменила его на посту президента, который сохраняла до выборов 2004. В апреле 2003 нанесла официальный визит в Россию. В правление С. шли оздоровление социально-экономической обстановки и планомерная либерализация политической системы. Были приняты поправки, значительно расширившие гражданские права индонезийцев, прерогативы выборных законодательных органов, ведены прямые президентские выборы, завершен процесс поэтапного демонтажа «социально-политической функции» вооруженных сил, создана атмосфера открытости и свободы слова и печати. Предпринимались шаги по расширению полномочий регионов: в частности, радикальная реформа высшего законодательного органа страны — Народного консультативного конгресса. На выборах 2004 проиграла Сусило Бамбангу Юдойоно.

Лит .: Rusdi M. Megawati Soe­karnoputri, Presiden Republik Indonesia. Depok, 2002; Погадаев В. А. Soe­karnoputri, Megawati // Погадаев В. А. Малайский мир (Бруней, Индонезия, Малайзия, Сингапур). Лингвострановедческий словарь. М., 2012. В. А. Погадаев.