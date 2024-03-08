СУХАРТО

Сухáрто ( индонез. Soeharto) (08.06.1921, Кемусу, близ Джокьякарты — 27.01.2008, Джакарта) — военный и государственный деятель Индонезии. Из семьи сельского торговца. Работал банковским служащим. С 1940 служил в нидерландской колониальной армии. В 1943 вступил в Армию защитников отечества (ПЕТА), созданную японцами. В годы национально-освободительной вой­ны в Индонезии (1945–1949) командовал батальоном, затем полком на Центральной Яве. Окончил командно-штабной колледж Национальной армии Индонезии. В 1960 — первый заместитель начальника штаба сухопутных вой­ск, в 1961 — военный атташе в Белграде, Париже и Бонне. С 1962 по 1963 командовал вой­сками по освобождению Зап. Ириана, с мая 1963 — стратегическим резервом сухопутных вой­ск. Сыграл решающую роль в подавлении Движения 30 сентября 1965 , направленного против армейской верхушки. Занимал посты начальника штаба армии, командующего сухопутными силами (1965–1968). В марте 1966 получил чрезвычайные полномочия от президента Сукарно , будучи заместителем премьер-министра, министром обороны и безопасности, а затем председателем президиума кабинета. Полный генерал с 1966. С марта 1967 — исполняющий обязанности президента Индонезии. 27 марта 1968 избран президентом страны (переизбирался в 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 и 1998). К 1968 правительству С. удалось обуздать гиперинфляцию, были приняты меры по привлечению иностранных инвестиций. Иностранные компании получили право на разработку полезных ископаемых, страна начала получать помощь от Всемирного банка, Агентства США по международному развитию, крупных транснациональных корпораций и транснациональных банков. С. назвал свое правление «новым порядком», подчеркивая его отличия от «старого порядка» — правления Сукарно. В президентство С. большое влияние на жизнь страны оказывала армия, представители вооруженных сил постоянно входили в состав кабинета министров, Народного консультативного конгресса, а также руководства правительственной партии «Голкар». В 1973 по инициативе С. была проведена реформа политической системы: на основе многих партий были сформированы только две — Демократическая партия Индонезии, объединявшая партии националистической и христианской ориентации, и Партия единства и развития, объединявшая партии мусульманского толка. В 1970 С. столкнулся с серьезными антиправительственными выступлениями студентов, в 1980 — с оппозицией группы видных академиков, политических и военных деятелей («Петиция пятидесяти»), в 1984 — с выступлениями радикально настроенных мусульман. Эти выступления были подавлены с применением военной силы.

Во внешней политике при С. были восстановлены дипломатические отношения с Малайзией и США, заморожены дипломатические отношения с КНР (восстановлены лишь в 1990), Индонезия вернулась в ООН. В 1967 Индонезия стала одним из основателей АСЕАН. После визита С. в 1989 в Москву наметилось оживление связей с СССР. Вместе с тем усиливался патерналисткий стиль руководства С., перераспределение богатств происходило в интересах его семьи и ближайшего окружения. Это, наряду с недовольством ограничениями на политическую деятельность и прессу, создавало предпосылки для социального взрыва, ускоренного финансовым кризисом осени 1997, резко осложнившим экономическое положение страны. 21 мая 1998 после 32 лет правления С. вынужден был уйти с поста президента из-за бурных выступлений молодежи и студентов. 29 мая 2000 С. поместили под домашний арест по обвинению в коррупции. Возбуждавшиеся против него дважды уголовные дела (общая сумма иска составляла около 1,5 млрд долларов) в итоге были прекращены из-за его плохого состояния здоровья.

Соч. : Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya. Otobiografi. Jakarta, 1989.

Лит .: Roeder O. G. The Smiling Gene­ral. President Soeharto of Indonesia. Jakarta, 1969; Юрьев A. Ю. Индонезия после событий 1965 года. М., 1973; Другов А. Ю. Политическая власть и эволюция политической системы Индонезии. М., 1989. В. А. Погадаев.