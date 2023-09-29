Рахма́н, Шейх Муджибур

Рахма́н, Шейх Муджибур (17.03.1920, Тунгипара, Британская Индия — 15.08.1975, Дакка, Бангладеш) — ключевой лидер движения за образование Бангладеш , вплоть до своей смерти бессменно руководивший страной в качестве президента (17 апреля 1971 — 12 января 1972), премьер-­министра (12 января 1972 — 24 января 1975) и вновь президента (25 января — 15 августа 1975). Известен в Бангладеш как «Бангабандху» («Друг Бенгалии»).

В 1943 Р. вступил в партию «Всеиндийская мусульманская лига» (ВМЛ) и в ее рядах боролся за создание Пакистана . В 1947 поступил на юридический факультет Университета Дакки , где увлекся идеями социализма и бенгальского национализма. Начиная с 1948 был активным участником движения в защиту языка бенгали, за что неоднократно арестовывался, а в 1949 был отчислен из университета.

В 1949 стал одним из основателей партии «Авами муслим лиг» («Народная мусульманская лига», НМЛ; после 1972 — «Авами лиг»), боровшейся против дискриминации бенгальцев в Пакистане и требовавшей расширения автономии Восточной Бенгалии (после 1955 — провинция Восточный Пакистан). Тогда же Р. вышел из рядов ВМЛ. В 1953 стал генеральным секретарем НМЛ, в 1966 — ее президентом. Под его руководством НМЛ одержала победу на выборах 1970. Но федеральное руководство стремилось не допустить смещения центра власти на восток страны. Нежелание военного режима позволить НМЛ формировать правительство вызвало беспорядки в Восточном Пакистане, переросшие в гражданскую вой­ну и приведшие к образованию Бангладеш (16 декабря 1971). Р. возглавил страну в качестве премьер-­министра (сложив с себя полномочия президента, которые он принял в ходе вой­ны за независимость). Неспособность правительства справиться с экономическими и политическими вызовами спровоцировала военный переворот, в ходе которого Р. и многие члены его семьи были убиты.

Лит .: Karim S. A. Sheikh Mujib: Triumph and Tragedy. Dhaka, 2005; Rahman Sh. M. Sheikh Mujibur Rahman: The Unfinished Memoirs. New Delhi, 2012. А. Л. Филимонова.