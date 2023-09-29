Раджагопалача́рия, Чакраварти

Раджагопалача́рия, Чакраварти (10.12.1878, Торапалли (Мадрасское президентство) — 25.12.1972, Мадрас) — политический деятель и генерал-губернатор Индии (1947–1950).

В 1897 успешно закончил юридическое отделение Президентского колледжа в Мадрасе. В 1911 вдохновленный лидером национально-­освободительного движения Б. Г. Тилаком Р. погрузился в политику. Р. был приверженцем взглядов Махатмы Ганди и принимал активное участие в сатьяграхах. Р. входил в Рабочий комитет Индийского национального конгресса (ИНК) и занимал пост генерального секретаря партии. Выступал за переговоры с Мусульманской лигой и неделимую Индию.

В 1937 по результатам выборов Р. стал первым премьер-­министром Мадрасского президентства. За два года на этом посту провел ряд важных социальных реформ: снятие ограничений для далитов на посещение индуистских храмов, облегчение долгового бремени фермеров, обязательное введение хинди в учебных заведениях и введение сухого закона. В 1940 Р. был приговорен к году тюремного заключения за то, что ушел с поста премьер-­министра в знак протеста против вовлечения Индии во Вторую мировую вой­ну.

В 1946–1947 во Временном правительстве, возглавляемом Дж. Неру , Р. отвечал за промышленность, снабжение, образование и финансы. 1947–1948, после обретения Индией независимости, возглавлял штат Зап. Бенгалия, пострадавший от раздела страны. С 1948–1950, пока Индия находилась в статусе доминиона, занимал пост генерал-­губернатора страны. В 1950 в течение 10 месяцев после смерти В. Пателя Р. являлся министром внутренних дел. Но из-за политических разногласий с Дж. Неру подал в отставку и вернулся в Мадрас, став премьер-­министром штата в 1952–1954. Несмотря на успехи в социальной политике и экономике штата, Р. был вынужден уйти с поста по состоянию здоровья и заняться литературной деятельностью.

В 1957 Р. выступил против политики ИНК и вышел из партии. В 1959 он сформировал партию Сватантра, призывавшую к равноправию и против государственного контроля над частным сектором. В 1967 на выборах в законодательное собрание Мадраса Р. смог привести к власти оппозиционный ИНК альянс, заключив союз с партиями «Дравида Муннетра Кажагам» (ДМК) и «Форвард Блок». На всеобщих выборах 1967 Сватантра получила 45 мест в Лок Сабха, став крупнейшей оппозиционной партией в парламенте. Однако на выборах 1971 Сватантра потеряла свои политические позиции. За выдающийся вклад в индийскую политику и литературу в 1954 Р. был награжден орденом Бхарат Ратна.

Лит .: Bannerjea D. N. India’s Nation Builders. Redditch, 2008; Юрлов Ф. Н., Юрлова Е. С. История Индии ХХ век. М., 2010. Е. В. Смирнова.