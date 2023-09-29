Пхибунсонгкхра́м

Пхибунсонгкхра́м (Плэк Пхибунсонгкхрам) (14.07.1897, Нонтхабури — 11.06.1964, Сагамихара, префектура Канагава, Япония) — тайский политический деятель, премьер-­министр (1938–1944, 1948–1957), маршал.

Учился в военных учебных заведениях в Сиаме и за выдающиеся успехи был направлен в высшую офицерскую школу во Франции. Во время учебы вместе с Приди Пханомйонгом создал политическую организацию «Народная группа» («Кхана ратсадон»). После возвращения на родину служил в артиллерии, получил звание майора. Принимал активное участие в перевороте 1932, в результате которого в стране была введена конституционная монархия. В 1938 стал премьер-­министром. Сохраняя демократические процедуры, установил жесткий авторитарный режим. Внутренняя политика П. характеризовалась дискриминацией этнических китайцев, которые доминировали в экономике страны, принудительной таизацией и буддизацией населения, ограничением частного предпринимательства и созданием государственных монополий. В 1939 П. переименовал Сиам в Таиланд. Внешняя политика П. проводилась под лозунгом «возврата потерянных земель» и в тесном сотрудничестве с Японией. Популярность П. была огромной до того, как Таиланд стал союзником Японии в вой­не. По мере расширения присутствия японских вой­ск на территории страны авторитет П. стремительно падал. В 1944 он был смещен и арестован по обвинению в военных преступлениях. После окончания Второй мировой вой­ны амнистирован и вернулся в политику. В 1947 П. совершил военный переворот и вскоре стал премьер-­министром. Главным направлением в политике его правительства стала активно поддерживаемая США борьба с внешней и внутренней коммунистической угрозой. В 1957 из-за конфликтов с частью военного руководства и с королевским двором П. был отстранен от власти в результате военного переворота. После этого эмигрировал в Японию, где прожил оставшиеся годы.

Лит .: Wyatt D. K. Thailand. A Short History. Chiang Mai, 1982; Suwannathat-Pian K. Thailand’s Durable Premier: Phibun Through Three Decades, 1932–1957. Kuala-­Lumpur, 1995. И. Н. Липилина .