"Первая Социалистическая война": вьетнамцы в Камбодже и китайцы во Вьетнаме В начале 1979 года мир столкнулся невиданным доселе явлением: полномасштабной войной между двумя социалистическими государствами КНР и Вьетнамом.

В начале 1979 года мир столкнулся невиданным доселе явлением: полномасштабной войной между двумя социалистическими государствами КНР и Вьетнамом.

Исторически Камбоджа и Вьетнам враждовали всегда, но обострились противоречия в начале 1970-х. При том, что поначалу Северный Вьетнам поддерживал камбоджийских "красных кхмеров" в гражданской войне, но в 1972-1973гг противоречия обострились настолько, что вьетнамцы вывели свои войска из Камбоджи. Ещё более отношения ухудшились в 1975г, когда был освобождён Южный Вьетнам (единой страной он стал в 1976г), а "красные кхмеры" установили контроль над всей Комбоджей, после чего начали устраивать инциденты на вьетнамской границе, вторгаясь и убивая мирных жителей. Так в селении Батюк они убили всех жителей в количестве 3000 человек. Уничтожив на своей территории практически всех этнических вьетнамцев, "красные кхмеры" провозгласили лозунг "Готовы воевать с Вьетнамом 700 лет!" Розумеется, вьетнамцы, имея большой опыт партизанской войны с США, начали отвечать встречными рейдами на вражескую территорию.

25 декабря 1978-го части Вьетнамской народной армии вступили в Камбоджу, а уже 7 января стояли в столице страны. В феврале под их контролем находились все крупные города страны. Формально власть была передана специально созданному в начале декабря 1978г "Единому фронту национального спасения Кампучии" во главе с отколовшимся от "красных кхмеров" Хенг Самрином, для поддержки которого в Камбодже стояла вьетнамская 180-тысячная группировка. Поскольку "красные кхмеры" ушли в леса и горы вдоль тайландской границы (и имели базы в самом Тайланде), ежегодно в первой половине года вьетнамские войска проводили наступательные операции на западе страны, а во второй половине с приходом сезона дождей отходили на свои базы.

Но тут в войну вступил Китай, крайне недовольный переходом "прокитайской" Камбоджи в сфкру "просоветского" Вьетнама. 9 февраля 1979 года Политбюро ЦК КПК окончательно утвердило решение о проведении "упреждающей оборонительной операции", и уже 17 февраля 1979г. 250-тысячная китайская армия пересекла вьетнамскую границу. Т.к. основная вьетнамская армия стояла в Камбодже, встречали их в основном пограничники и ополченцы, численностью около 100 тыс.человек.

За первые три дня войны частям НОАК удалось захватить провинциальный центр Лаокай и продвинуться в некоторых местах на 15 км вглубь вьетнамской территории. К концу февраля после тяжелых боев китайская армия завладела административным центром провинции Каобанг. Шли ожесточенные бои за Лангшон, от которого до столицы страны — Ханоя — было всего 150-километров по шоссе. Однако сопротивление вьетнамцев нарастало и обе стороны несли серьезные потери. При этом СССР дал понять, что в случае движения китайских войск на Ханой он применит силу для недопущения полного поражения союзника.

О роли СССР стоит сказать особо. В КНР в тот момент у власти был "реформатор" Дэн Сяо Пин, ориентировавшийся на США. Опасаясь, что СССР может вмешаться, он незадолго до китайского вторжения во Вьетнам, посетил США и заручился их поддержкой. Вскоре после вторжения вьетнамских войск в Камбоджу США созвали Совбез ООН с целью осудить "жестокую вьетнамскую агрессию" и покарать Вьетнам, при этом начисто игнорируя все зверства режима Пол Пота, стоившие 7-миллионной Камбодже от 1,5 до 2 млн. погибших (американская резолюция в СБ ООН впрочем, не прошла). Также США в одностороннем порядке ввели тотальное эмбарго в отношении Вьетнама, действовавшее до начала 90-х годов.

Более того, с началом войны в Южно-Китайское море подошла авианосная группа США с авианосцем "Constellation", и СССР своими дизельными подлодками перекрыл американцам подход к берегам Вьетнама. Причем, часть субмарин находились в надводном положении, демонстрируя американцам, что вмешиваться не стоит. В итоге 6 марта 1979г американская эскадра ушла в Аденский залив.

В итоге разрушительная война (во Вьетнаме было разрушено около 45 тысяч жилых построек, около 900 школ, 428 больниц, 25 шахт, 55 промышленных предприятий) закончилась "вничью", 5 марта КНР заявила о выводе своих войск из Вьетнама. Китай в ходе конфликта потерял около 26 тысяч человек убитыми (по некоторым источникам – до 50 тыс.) и около 37 тысяч ранеными. Потери Вьетнама, соответственно, составили 30 тысяч убитыми и около 32 тысяч ранеными. Обе стороны, естественно, объявили себя победителями. Пограничные столкновения, впрочем, продолжались ещё 11 лет, и только в 1991г стороны договорились о мире и с тех пор сотрудничают.

Что же касается Камбоджи, то встал вопрос – кто будет представлять её в ООН. Бывший король Камбоджи Сианук с подачи Китая и США объединился с "красными кхмерами" и другими политэмигрантами, создав весьма разношерстное "правительство в изгнании", которое вплоть до 1980-х годов и представляло Комбоджу в ООН, в то время как де-факто правящий в стране режим Самрина считался легитимным Вьетнамом, СССР и другими странами соцлагеря. С начавшимся процессом распада СССР ("Перестройка") вьетнамцы из Камбоджи ушли, власть при посредничестве ООН передана была Сиануку, и Комбоджа вновь стала королевством. Причём, король поставил организацию "красных кхмеров" вне закона, но объявил амнистию тем, кто сдастся сам. Так что вялотекущая гражданская война продолжалась до конца 1990-х.