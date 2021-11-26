ОБЪЕДИНЁННЫЙ НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС СВОБОДЫ
ОБЪЕДИНЁННЫЙ НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС СВОБОДЫ (ОНАС) - политический альянс в Шри-Ланке.
Придерживается либеральной социально-экономической программы, выступает за скорейшее и окончательное решение проблемы национального сепаратизма. Штаб- квартира - в городе Коломбо. ОНАС был сформирован в 2004 году в составе Партии свободы Шри-Ланки, Народного фронта освобождения, Народной партии Шри-Ланки, Фронта народного единства, Социалистической партии равенства Шри-Ланки и др. Перед парламентскими выборами 2004 года к ОНАС присоединились КП Шри-Ланки и Цейлонская обществ. партия равных. В апреле 2005 года Народный фронт освобождения вышел из альянса. С 2004 года ОНАС находится у власти. Период его правления ознаменовался окончанием сингало-тамильского конфликта, восстановлением инфраструктуры, законодательной реформой и решением ряда социальных проблем. Лидер ОНАС - М. Раджапаксе (президент Шри-Ланки с 2005 года; в 2004-2005 годах премьер-министр), генеральный секретарь - С. Премаджаянта.