Объедине́нная мала́йская нацио­на́ль­ная организа́ция

Объедине́нная мала́йская нацио­на́ль­ная организа́ция (ОМНО, англ . United Malays National Organisation) — крупнейшая политическая партия в Малайзии (3,4 млн членов в 2022). Создана в 1946 малайским националистом Дато Онном на волне протеста малайцев против планов англичан создать Малайский союз, в котором ограничивались бы права наследных правителей и автоматически предоставлялось гражданство некоренным национальностям (китайцам и индийцам). Чтобы сохранить свои позиции в стране и не допустить усиления демократических сил, англичане пошли на компромисс с малайской знатью и лидерами ОМНО. Рабочий комитет в составе англичан, малайских правителей и лидеров ОМНО разработал новую конституцию (1948), усложнявшую предоставление гражданства немалайским национальностям и лишавшую их возможности играть активную политическую роль в стране. В силу многонационального состава особенностью политической системы Малайзии является коммунализм — создание партий по национальному признаку. Ни ОМНО, ни другие партии не могут в одиночку победить на выборах, поэтому получила развитие практика создания коалиций партий, отражающих интересы основных национальных групп. В 1955 ОМНО победила на выборах в Федеральное законодательное собрание, выступив вместе с Китайской ассоциацией Малайи и Индийским конгрессом Малайи. Этот альянс позднее получил название Союзной партии. В 1970 к нему присоединилась Объединенная народная партия Саравака, в 1972 — партия Народное движение Малайзии и Народно-­прогрессивная партия, в 1973 — Панмалайская исламская партия (исключена в 1977). В 1974 это объединение получило название Национального фронта. Сейчас в нем 13 партий, но ведущей силой остается ОМНО — ее лидеры всегда становились премьер-министрами. Национальный фронт оставался у власти до 2018. В результате всеобщих выборов в ноябре 2022 в Малайзии было создано коалиционное правительство с участием ОМНО.

Лит. : Погадаев В. А. United Malays National Organisation (UMNO) // Малайский мир (Бруней, Индонезия, Малайзия, Сингапур). Лингвострановедческий словарь. М., 2012; Кочеткова Е. В., Погадаев В. А. Социально-­политические процессы в Малайзии (после обретения независимости в 1957 г. и до наших дней) // Политические системы и политический процесс в странах Юго-­Восточной Азии. М., 2021. С. 273–317. В. А. Погадаев.