Нородо́м Сиану́к

Нородо́м Сиану́к (31.10.1922, Пномпень — 15.10.2012, Пекин) — король Камбоджи (1941–1955, 1993–2004), четырежды премьер-­министр, глава государства в 1960–1970. Сын принца Нородома Сурамарита и принцессы Сисоват Коссамак. Со стороны отца — потомок короля Нородома, по материнской линии — короля Монивонга. Оба его прадеда были сыновьями короля Анг Дуонга. Начальное образование получил в Пномпене. В 1936–1941 обучался в лицее Шаслу-­Лоба в Сайгоне.

3 мая 1941, когда страна находилась в колониальной зависимости от Франции, был провозглашен королем. Короновался 22 октября 1941. Быстро овладел тонкостями политической борьбы. В 1953 инициировал дипломатическую кампанию — так называемый Королевский поход за независимость, который позволил камбоджийцам 9 ноября 1953 получить независимость мирным, практически бескровным путем. Получил почетный титул «отца независимости».

2 марта 1955 на пике популярности отрекся от престола в пользу отца — Нородома Сурамарита, который даровал ему титул «Самдеть». Создал и возглавил массовую общественную организацию Сангкум Риех Нийюм, доминировавшую на политической арене страны в течение 15 лет. Занимал пост премьер-­министра 3 октября 1955 — 3 апреля 1956, 9 апреля — 29 ноября 1957, 10 ноября 1958 — 19 марта 1960, 17 апреля 1961 — 6 апреля 1962.

Первое десятилетие деятельности Сангкума было отмечено плодотворным государственным строительством и модернизацией страны, успешно развивались экономика Камбоджи, ее инфраструктура, туризм, социальная сфера (образование, здравоохранение), культура и религия. В период холодной вой­ны Н. С. провозгласил внешнеполитический курс нейтралитета, пытался (с разной степенью успеха) лавировать между двумя блоками в надежде извлечь максимальные выгоды для своей страны. 3 апреля 1960 после смерти короля Сурамарита получил пожизненный пост главы государства. Последующее десятилетие характеризовалось усилением авторитарности и репрессивности его режима, непродуманностью экономической политики, резким снижением уровня жизни, ростом социальной напряженности и поляризацией общества.

18 марта 1970 был отстранен от власти в результате военного переворота. 23 мая 1970 объединился со своими политическими противниками — «красными кхмерами» , создал и возглавил Национальный единый фронт Камбоджи (НЕФК) со штаб-квартирой в Пекине. Стал символом борьбы против проамериканского режима Лон Нола, вовлек в движение сопротивления самые широкие массы населения. Занимался интенсивной дипломатической деятельностью, направленной на международное признание НЕФК. В апреле — мае 1973 совершил тайную поездку в Камбоджу, посетил освобожденные НЕФК районы.

Вернувшись в Камбожду после победы «красных кхмеров», в апреле 1976 был лишен ими должности главы государства и помещен под строгий домашний арест, который был снят за три месяца до падения режима в январе 1979.

21 мая 1981 создал из представителей эмигрантских кругов оппозиционную организацию — ФУНСИНПЕК для борьбы против правительства Народной Республики Кампучия. 22 июня 1982 вместе с Фронтом национального освобождения кхмеров и Партией Демократической Кампучии образовал и возглавил в качестве председателя коалиционное правительство Демократической Кампучии (1982–1989), боровшееся за международную изоляцию НРК. Являлся одним из главных переговорщиков по урегулированию «камбоджийской проблемы». 17 июля 1991 возглавил Высший национальный Совет Камбоджи — высший орган власти переходного периода.

После образования Королевства Камбоджа Конституционная ассамблея объявила 14 июня 1993 о незаконности переворота 1970 и вернула Н. С. должность главы государства. 24 сентября 1993 короновался на престоле. Выступал посредником при разрешении правительственных кризисов по итогам парламентских выборов 1993, 1998, 2003.

В 2004 по состоянию здоровья отрекся от престола в пользу сына Нородома Сиамони , получив пожизненный титул король-отец. Скончался от сердечного приступа 15 октября 2012 в Пекине, не дожив 16 дней до своего 90‑летия. 17 октября его тело с почестями было доставлено в Пномпень. 1 февраля 2013 состоялась траурная церемония последнего прощания. 2 февраля тело Н. С. было кремировано. Часть праха рассеяна над водами реки Меконг, часть помещена в урну и установлена в Серебряной пагоде в Королевском дворце в Пномпене.

Лит. : Jeldres A. J. The Royal House of Cambodia. Phnom Penh. 2003 . Многоликая элита Востока / Отв. ред. Астафьева. Т. 2. М., 2020; Бектимирова Н. Н. Королевство Камбоджа: динамика политического развития в ХХI веке. М., 2022 . Н. Н. Бектимирова.