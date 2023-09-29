Нородо́м Сиамони́

Нородо́м Сиамони́ (род. 14.05.1953, Пномпень) — король Камбоджи. Сын короля Нородома Сианука от брака с Моник Иззи (Монинеат Сианук). В 1959–1962 учился в Королевской школе и Высшей школе Декарта в Пномпене . В 1962 был отправлен на учебу в Чехословакию. В 1967–1975 обучался музыке, классическому танцу и театральному искусству в Праге. В 1975 приехал в Пхеньян, где в это время находились его родители и где поступил на высшие курсы кинематографии. Из Пхеньяна в 1976 был насильно вывезен «красными кхмерами» в Камбоджу. До 1979 находился под домашним арестом вместе с родителями. В 1979 вместе с ними переправлен в Пекин. С 1981 постоянно жил в Париже, до 2000, сделав успешную карьеру в преподавании классического танца, также руководил балетной труппой «Деви», а затем кинокомпанией «Кхемара пикчез». В ноябре 1993 — октябре 2004 — посол Камбоджи в ЮНЕСКО. 17 октября 2003 занял пост высшего советника короля.

В 2004 вернулся в Камбоджу. В связи с отречением от престола Нородома Сианука по состоянию здоровья был избран Советом Трона 14 октября 2004 новым королем Камбоджи. Официально короновался 29 октября 2004. В тронной речи заявил, что королевский дом всегда будет максимально открыт в отношениях с народом и никогда не превратится в башню из слоновой кости. В соответствии с конституцией 1993 выполняет представительские функции главы государства, строго соблюдает принцип невмешательства в сферу политики. В 2018 было законодательно закреплено положение léze majesté, на основании которого устанавливается уголовное наказание сроком до 5 лет или крупный денежный штраф за публичные высказывания критического характера в адрес короля. Сиамони активно занимается светской благотворительностью и патронажем буддийской сангхи, уделяет большое внимание возрождению национальной кхмерской культуры и религии. Не женат и не имеет детей.

Лит. : Мосяков Д. В. История Камбоджи. ХХ век. М., 2010; Noren-­Nilsson A. Cambodia’s Second Kingdom: Nation, Imagination, and Democracy. Ithaca (N.Y.), 2016; Бектимирова Н. Н. Королевство Камбоджа: динамика политического развития в ХХI веке. М., 2022 . Н. Н. Бектимирова.