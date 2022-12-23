МОДИ , НАРЕНДРА ДАМОДАРДАС

Моди ( англ. Modi) , Нарендра Дамодардас (род. 17.09.1950, Ваднагар, шт. Бомбей, ныне — в штате Гуджарат) — индийский политический и государственный деятель, премьер-министр Индии с 2014. Происходит из небогатой семьи торговцев, из касты, относящейся к социальным низам — так называемым прочим отсталым классам. Сделал общественную, а затем и политическую карьеру, активно участвуя с 1969 в деятельности проиндусской националистической организации Раштрия Сваямсевак Сангх (РСС; Союз добровольных служителей нации). В 1975—1977 участвовал в подпольной борьбе против введенного в Индии чрезвычайного положения, целью которого со стороны правящего Индийского национального конгресса (ИНК) было подавление протестов оппозиции. В 1978 получил степень бакалавра (политология) в Делийском университете, в 1983 — степень магистра в Гуджаратском университете (заочно).

В 1985 по рекомендации лидеров РСС М. начал организационную работу в оппозиционной партии Бхаратия джаната парти (БДП). В 1987 стал секретарем ее регионального отделения в Гуджарате, в 1995 был переведен на работу в Дели, в 1998 стал генеральным секретарем БДП. В 2001 занял пост главного министра штата Гуджарат. Сохраняя эту должность до 2014, провел ряд мер по укреплению и развитию экономики и бизнеса, привлечению иностранных инвестиций, в том числе в рамках международных форумов «Энергичный Гуджарат», что позволило добиться так называемого гуджаратского экономического чуда (среднегодовой темп роста валового регионального продукта составлял более 8 % в 2002—2012). Значительные успехи были достигнуты в сельском хозяйстве, где показатели роста в 2000-х были самыми высокими в Индии. Вместе с тем, против М. были выдвинуты обвинения в провоцировании массовых кровопролитных столкновений между индусами и мусульманами в феврале-марте 2002, которые были сняты в 2009. Также политика М. подвергалась значительной критике из-за недостаточного внимания к по-прежнему острым социальным проблемам, в том числе очень высокому уровню бедности и недоедания среди населения штата, несмотря рост экономики.

В 2013 М. был избран лидером БДП и с ее уверенной победой во главе коалиции Национальный демократический альянс (НДА) на выборах 2014 в нижнюю палату парламента занял пост премьер-министра Индии. В этой роли провозгласил кампании «Делай в Индии» и «Делай на Востоке», которые должны были способствовать превращению страны в центр производства мирового значения, включая инновационные технологии, а также расширению контактов и экономической интеграции с членами Ассоциации стран Юго-Вост. Азии (АСЕАН) и Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества (СААРК). Во внешней политике, помимо укрепления сотрудничества с соседними странами и определенного сближения с США, стремится расширить взаимодействие в рамках БРИКС, в том числе с Россией, и Группы двадцати (Большой двадцатки).

Программа «Цифровая Индия», начатая по инициативе М. в 2015, нацелена на расширение сети качественного Интернета, повышение цифровой грамотности населения, обучение специалистов в сфере информационных технологий, предоставление государственных услуг в электронной форме. М. также провел крупную налоговую реформу в 2017, введя единый налог на товары и услуги.

Начатые М. преобразования способствовали темпу роста ВВП в 6—7 % в годы до начала пандемии COVID-19, но в то же время не смогли снизить уровень безработицы и инфляции, а финансирование социальной политики было сокращено. Тем не менее, БДП и НДА вновь одержали победу на парламентских выборах 2019, и М. сохранил пост премьер-министра. В 2020 были одобрены непопулярные сельскохозяйственные реформы, направленные на трансформацию аграрной сферы, которые вызвали массовые протесты населения, завершившиеся приостановкой их действия Верховным судом, а затем официальной отменой в декабре 2021.

Лит. : Кашин В. П. Нарендра Моди. Лидер современной Индии. М., 2020; Agarwal R., Pradhan B. S. Turbulence & Triumph: the Modi years. Noida (Uttar Pradesh), 2020; Chintamani G. The Midway Battle: Modi’s Roller-Coaster Second Term. New Delhi, 2021. А. А. Майзлиш .