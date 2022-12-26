МАЛАЙЗИЙСКО-ИНДОНЕЗИЙСКИЙ КОН­ФЛИКТ

Малайзийско-Индонезийский кон­фликт — конфронтация, возникшая в 1962 в связи с планами создания Малайзии , изначально задумывавшейся как федерация в составе Малайской Федерации и Сингапура на Малаккском п-ове и Саравака, Сабаха и Брунея на севере Калимантана. Провозглашение «Единого государства Северного Калимантана» и восстание в Брунее под руководством Азахари в декабре 1962 были расценены Джакартой как свидетельство нежелания северокалимантанского населения оставаться под контролем Великобритании, сохранению которого способствовало образование федерации. В начале 1963 Индонезия открыто заявила о своей оппозиции плану создания федерации, а затем, разорвав дипломатические отношения, перешла к политике «сокрушения» нового государственного образования. Хотя объявления войны не последовало, фактически она велась в ограниченном масштабе. Помимо помощи повстанцам в Сев. Калимантане, Джакарта ввела экономическую блокаду против Малайзии и даже попыталась развернуть на ее территории партизанскую войну. Для этого были отправлены три транспортных самолета с десантниками, из которых долетели только два. 2 сентября 1964 группа из 98 индонезийских десантников была высажена близ Лабиса (штат Джохор), но тропические штормы разметали парашютистов на 160 км вокруг него. Операция по их захвату шла около месяца (32 десантника были убиты, остальные взяты в плен). Уровень конфронтации стал снижаться после событий «Движения 30 сентября 1965» в Индонезии. В 1966 было подписано соглашение о прекращении конфликта. В 1967 — восстановлены дипломатические отношения.

Лит .: Малетин Н. П . Внешняя политика Индонезии: 1959—1972 гг. М., 1973; Mackie J. A. C. Konfrontasi: the Indonesia-Malaysia dispute, 1963—1966. Сanberra, 1974; Van der Bijl N. Confrontation: The War with Indonesia, 1962—1966. Barnsley, 2014. В. А. Погадаев.